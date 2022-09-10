Иран обвинил «евротройку» в подталкивании к провалу ядерной сделки

Франция, Германия и Британия обвинили Тегеран в не соответствующей его обязательствам позиции, ставящей под угрозу восстановление СВПД. В ответ МИД Ирана назвал заявление стран непродуманным и напомнил об важности сделки

Фото: Aref Taherkenareh / EPA / ТАСС

Заявления «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к провалу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров. Если такой подход продолжится, то они будут ответственны за последствия», — указал Чафи.

В то же время он заявил, что Иран «все еще готов к заключению соглашения». «При наличии необходимой воли и отказа от внешнеполитического давления можно быстро достичь соглашения», — добавил он.

В 2015 году Иран заключил СВПД с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году США объявили о выходе из соглашения.

В субботу МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали заявление, в котором назвали позицию Ирана по ядерной программе не соответствующей его обязательствам и ставящей под угрозу восстановление СВПД. По их словам, Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его обязательств по ядерной программе и взаимодействию с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно заявлению европейской стороны, позиция Ирана противоречит его юридическим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД.

После выхода США из соглашения в 2018 году Иран в стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С тех пор в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД. Очередной раунд прошел в австрийской столице в начале августа, на них координатор от ЕС предложил финальный вариант сделки, который сторонам необходимо подписать в случае согласия. По данным Politico, в ответе, который Брюсселю передал Тегеран, говорится о нерешенных вопросах в области санкций и предоставления гарантий, связанных с экономическим сотрудничеством.

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20 августа источники CNN сообщили, что Иран согласился смягчить требования для возобновления сделки: в частности, Тегеран больше не призывает к снятию санкций Вашингтона в отношении Корпуса стражей исламской революции (с 2017 года спецподразделение ВС Ирана находится в санкционном списке США, который подразумевает, что организация осуществляет террористическую деятельность либо оказывает поддержку террористам). 2 сентября Иран передал координатору со стороны ЕС свой «конструктивный ответ» на предложения американской стороны по ядерной сделке.

