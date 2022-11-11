Володин заявил о смерти американской политической системы

Володин напомнил, что в палату представителей избрали двух умерших кандидатов, и заявил, что продвигаемые США стандарты «ничего не стоят». Выборы в конгресс прошли 8 ноября

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Случаи избрания скончавшихся кандидатов в палату представителей США демонстрируют смерть американской политической системы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал он.

Володин напомнил, что на выборах, прошедших 8 ноября, в палату представителей избрали представителей демократов Энтони Делуку и Барбару Купер, которые умерли в октябре. Власти пообещали провести новые выборы.

«Соперница Делуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник. <...> Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — отметил Володин.

На выборах в палату представителей республиканцы, по прогнозам NBC, займут 220 мест, демократы — 215. В сенате представители Республиканской партии получают 49 мест, а Демократической — 48. Президент США Джо Байден заявил, что готов работать в конгрессе и с республиканцами, а те, согласно воле народа, должны проявить готовность работать с ним.