Двух умерших демократов переизбрали в палату представителей США

Представителя Демократической партии в палате представителей США от штата Пенсильвания Энтони ДеЛука, который умер 9 октября, переизбрали на второй срок, сообщает Fox News.

По данным телеканала, мужчине было 85 лет, он умер после борьбы с лимфомой.

«Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы», — говорится в сообщении демократов из палаты представителей от Пенсильвании в «Твиттере».

Также на выборах в нижнюю палату конгресса смогла победить представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет.

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