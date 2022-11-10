Байден заявил о готовности работать с республиканцами после выборов

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что готов к сотрудничеству с республиканцами в конгрессе вне зависимости от исхода выборов. Об этом он сказал в первом публичном выступлении после окончания голосования.

«Вне зависимости от окончательного расклада голосов — а их подсчет продолжается — я готов работать с моими республиканскими коллегами. Американский народ ясно дал понять, я думаю, что ожидает от республиканцев готовности работать со мной», — цитирует Байдена Белый дом.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в конгресс, по итогам которых будут переизбраны палата представителей и треть сенаторов. Согласно последним данным, которые приводит CNN, из 435 мест в палате представителей демократы получают 191, республиканцы — 209. Чтобы получить большинство, одной из партий нужно иметь 218 мест. В состав нового сената войдут 48 демократов (36 не избирались) и 49 республиканцев (29 не избирались). Всего в палате сто мест.

Кроме того, республиканцы вырвались вперед на губернаторских выборах в большинстве штатов.

Комментируя предварительные итоги выборов, Байден отметил, что результаты голосования говорят о разочаровании американцев положением дел в стране. «Предыдущие несколько лет оказались тяжелыми, я это понимаю <…> Избиратели четко высказались насчет обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности», — сказал он.

Экзитполы Edison Research показали недовольство избирателей состоянием экономики и инфляцией. При этом положительно на Республиканскую партию смотрят 43% избирателей, остальные относятся к ней негативно. Почти половина американцев считает, что политика Байдена наносит вред стране.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов большой победой для себя, хотя и «несколько разочаровывающими». В штате Огайо место в сенате получил поддержанный Трампом кандидат, а в Пенсильвании сенатор-республиканец уступил в борьбе за пост губернатора демократу.