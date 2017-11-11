Трамп заявил об обиде Путина на обвинения во вмешательстве в выборы США

Президент Владимир Путин воспринимает как оскорбление заявления о его причастности к вмешательству в выборы в США, считает президент США Дональд Трамп, после того как несколько раз пообщался с ним на полях саммита АТЭС

Дональд Трамп (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел с президентом России Владимиром Путиным «две-три» короткие​ беседы. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, у них остались «теплые чувства друг к другу». Президент США при этом раскрыл темы бесед с Путиным.

Он рассказал, что вновь спросил российского президента о том, вмешивалась ли Россия в выборы США. «Он сказал, что абсолютно точно не вмешивался в наши выборы. Он не делал того, что они говорят. Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Я не делал этого», — заявил Трамп, — «И я правда верю, что он действительно так считает. Я думаю, что он очень оскорблен этим, что не так хорошо для нашей страны» (цитата по Axios).

Американский президент добавил, что, по его мнению, обвинения в причастности к вмешательству в выборы оскорбляют Путина.

В целом Дональд Трамп счел расследование о возможном вмешательстве России в выборы препятствием для улучшения отношений между странами.

Владимир Путин также прокомментировал свои встречи с Трампом. Он отметил, что считает расследование о вмешательстве «проявлением продолжающейся внутриполитической борьбы» в США. «Те конкретные вещи, о которых вы сказали, да, они, конечно, мне известны, хотя о каких-то связях моих родственников с представителями администрации или какими-то официальными лицами, я об этом узнал только вчера от господина Пескова. Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Предполагалось, что Путин и Трамп проведут в рамках саммита отдельную встречу. Президент США и глава МИДа​ Сергей Лавров даже называли главную тему переговоров — ситуация на Корейском полуострове. Но, как следует из заявления официального представителя Госдепа, встречу не удалось согласовать. Тем не менее Путину и Трампу удалось недолго поговорить на полях саммита.​