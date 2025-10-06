«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица»

Группировка «Днепр» (бывшая «Хортица») отвечала за распределение снарядов между бригадами. Руководивший ею командующий Объединенных сил ВСУ возглавит другое подразделение. «УП» назвала решение Сырского способом «убрать конкурента»

Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая до августа называлась «Хортица», сообщает «Украинская правда».

Среди задач группировки было, в частности, распределение снарядов между бригадами. Как пишет «УП», после ее расформирования в сентябре эти обязанности распределяют между другими подразделениями.

Генерал-майор Михаил Драпатый, руководивший «Днепром» восемь месяцев (с января 2025 года), останется командующим Объединенных сил ВСУ и возглавит одну из группировок на северо-восточном направлении. По данным издания, зона его ответственности сократится вдвое.

Один из высокопоставленных украинских военных в разговоре с «УП» назвал решение главкома ВСУ способом «убрать конкурента». О конфликте между Сырским и Драпатым писало также «РБК-Украина» в июне. Драпатый тогда возглавлял Сухопутные войска, но подал в отставку после удара по 239-му полигону ВСУ. Вскоре после этого президент Владимир Зеленский назначил его командующим Объединенных сил.

«Хортица» была создана весной 2022 года на базе Командования объединенных сил. Она отвечала за участок линии боевого соприкосновения от Харьковской до Днепропетровской области, включая изюмское, купянское, лисичанское, бахмутское, угледарское и другие направления, передавал NV. Сырский требовал от командующего группировкой «сдержать натиск» российских войск.