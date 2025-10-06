 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица»

«УП»: Сырский расформировал группировку, ранее называвшуюся «Хортица»
Сюжет
Военная операция на Украине
Группировка «Днепр» (бывшая «Хортица») отвечала за распределение снарядов между бригадами. Руководивший ею командующий Объединенных сил ВСУ возглавит другое подразделение. «УП» назвала решение Сырского способом «убрать конкурента»
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая до августа называлась «Хортица», сообщает «Украинская правда».

Среди задач группировки было, в частности, распределение снарядов между бригадами. Как пишет «УП», после ее расформирования в сентябре эти обязанности распределяют между другими подразделениями.

Генерал-майор Михаил Драпатый, руководивший «Днепром» восемь месяцев (с января 2025 года), останется командующим Объединенных сил ВСУ и возглавит одну из группировок на северо-восточном направлении. По данным издания, зона его ответственности сократится вдвое.

Сырский уволил командиров двух корпусов ВСУ из-за потерь
Общество
Владимир&nbsp;Силенко

Один из высокопоставленных украинских военных в разговоре с «УП» назвал решение главкома ВСУ способом «убрать конкурента». О конфликте между Сырским и Драпатым писало также «РБК-Украина» в июне. Драпатый тогда возглавлял Сухопутные войска, но подал в отставку после удара по 239-му полигону ВСУ. Вскоре после этого президент Владимир Зеленский назначил его командующим Объединенных сил.

«Хортица» была создана весной 2022 года на базе Командования объединенных сил. Она отвечала за участок линии боевого соприкосновения от Харьковской до Днепропетровской области, включая изюмское, купянское, лисичанское, бахмутское, угледарское и другие направления, передавал NV. Сырский требовал от командующего группировкой «сдержать натиск» российских войск.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Сырский ВСУ Хортица Днепр Харьковская область Днепропетровская область
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Зеленский назначил главой Сухопутных войск представителя при центре НАТО
Политика
Сухопутные войска ВСУ сообщили об ударе по своему учебному подразделению
Политика
Сырский сообщил об участии в совещании по военной поддержке переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Уличные музыканты «парализовали» работу музыкальной школы в Петербурге Общество, 15:40
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино Общество, 15:40
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ Политика, 15:32
На северо-востоке Москвы снесли более 1 тыс. «квадратов» самостроя Недвижимость, 15:31
«УП» узнала, что Сырский расформировал бывшую группировку «Хортица» Политика, 15:27
В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре» Город, 15:26
Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон Спорт, 15:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Умерла автор цикла книг «Хроники Ратшира» Джилли Купер Общество, 15:14
Гладков сообщил о погибшем в результате ракетного удара по Белгороду Политика, 15:08
В Долгопрудном эвакуировали ТЦ из-за задымления Общество, 15:08
ВМС Украины впервые выступили в роли условного противника НАТО на учениях Политика, 15:06
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН Политика, 15:03
«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение от февраля 2022 года Общество, 14:56