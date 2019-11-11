В Кремле отреагировали на статью FT о квартирах семьи Асада в Москва-Сити

В Кремле отреагировали на статью FT о квартирах семьи Асада в Москва-Сити

В Кремле не знают, есть ли у семьи президента Сирии Башара Асада элитные квартиры в Москва-Сити. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что «у нас свободный рынок» и Кремль не обязан знать о покупке квартир родственниками сирийского президента. Он также добавил, что покупка недвижимости в столице иностранными гражданами — широко распространенная практика.

Ранее газета Financial Times (FT) писала, что с 2013-го по 2019 год родственники Асада — члены семьи его дяди Мохаммада Маклуфа — приобрели в Москве недвижимость на $40 млн. По меньшей мере 18 из 20 купленных квартир расположены в ЖК «Город Столиц» в Москва-Сити.

По сведениям издания, официальными владельцами квартир являются ливанские офшорные фирмы. 13 объектов недвижимости напрямую или через компании приобрел брат сирийского лидера Хафиз Маклуф, а кредиты компаниям Маклуфов предоставлял еще один ливанский офшор — Nylam Sal Offshore.