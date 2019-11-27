«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев

Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад»), были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
«Процент иностранных покупателей у нас небольшой, буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов. Но иностранцы есть — турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки», — признал Смирнов.
Имен покупателей он не назвал.
В начале ноября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве не менее 20 элитных квартир. По данным издания, одной из них стали апартаменты площадью 1243 кв. м, расположенные на 52-м этаже «Башни Федерация». Источники утверждают, что они принадлежат двоюродным братьям президента Сирии Лиаду и Ихабу Маклуфам — сыновьям дяди Башара Асада по материнской линии и были куплены в феврале 2019 года.