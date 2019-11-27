«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев

Апартаменты в жилом комплексе «Башня Федерация» покупали в том числе и граждане Сирии, сообщили в администрации ЖК. Ранее Financial Times сообщила, что квартиры в небоскребах Москва-Сити приобрели родственники Башара Асада

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад»), были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.

«Процент иностранных покупателей у нас небольшой, буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов. Но иностранцы есть — турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки», — признал Смирнов.

Имен покупателей он не назвал.

В начале ноября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве не менее 20 элитных квартир. По данным издания, одной из них стали апартаменты площадью 1243 кв. м, расположенные на 52-м этаже «Башни Федерация». Источники утверждают, что они принадлежат двоюродным братьям президента Сирии Лиаду и Ихабу Маклуфам — сыновьям дяди Башара Асада по материнской линии и были куплены в феврале 2019 года.