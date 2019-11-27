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«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев
Апартаменты в жилом комплексе «Башня Федерация» покупали в том числе и граждане Сирии, сообщили в администрации ЖК. Ранее Financial Times сообщила, что квартиры в небоскребах Москва-Сити приобрели родственники Башара Асада
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад»), были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.

«Процент иностранных покупателей у нас небольшой, буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов. Но иностранцы есть — турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки», — признал Смирнов.

Имен покупателей он не назвал.

В начале ноября британская газета Financial Times (FT) сообщила, что родственники президента Сирии Башара Асада купили в Москве не менее 20 элитных квартир. По данным издания, одной из них стали апартаменты площадью 1243 кв. м, расположенные на 52-м этаже «Башни Федерация». Источники утверждают, что они принадлежат двоюродным братьям президента Сирии Лиаду и Ихабу Маклуфам — сыновьям дяди Башара Асада по материнской линии и были куплены в феврале 2019 года.

Общество
FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити

Большая часть купленных родственниками Асада квартир расположена, по данным FT, в соседнем с «Башней Федерация» комплексе «Город Столиц». В его башнях «Москва» и «Санкт-Петербург», как утверждают источники издания, родне сирийского президента принадлежит как минимум 18 роскошных апартаментов. При этом большей их частью владеет брат Лиада и Ихаба Хафиз Маклуф. Кроме того, по данным FT, еще две квартиры (на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити) были куплены женой четвертого брата Маклуфа — Рами и ее сестрой Нидой.

В 2011 году братья Хафиз, Рами, Лиад и Ихаб Маклуфы были внесены в санкционный список ЕС. Власти Евросоюза обвиняют семью Маклуф в финансовой поддержке режима Башара Асада и причастности к подавлению оппозиции.

В сентябре 2019 года СМИ узнали, что Башар Асад поместил Рами Маклуфа под домашний арест из-за того, что тот отказался предоставить деньги на выплату долга России.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, «Москва-Сити», Сирия
Материалы по теме
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Политика
FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити
Общество
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