 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0
Эксклюзив

ЮНЕСКО решило изучить новые поправки о Байкале до их принятия

В ЮНЕСКО считают необходимым увидеть готовящиеся поправки к закону о Байкале, чтобы оценить их до принятия. В Минприроды сообщили, что уведомляли организацию о намерении изменить закон
Озеро Байкал
Озеро Байкал (Фото: Роман Храмовник / ТАСС)

Российские власти должны представить в ЮНЕСКО поправки в законодательство о Байкале, который в 1996 году был признан объектом всемирного наследия, до их принятия. Об этом представитель международной организации заявил РБК. Законопроект был внесен в Думу в июне 2023 года, принят в первом чтении и уже больше двух лет дорабатывается ко второму.

В ЮНЕСКО сообщили, что российские власти уведомили их о намерении внести поправки в законодательство, касающиеся Байкала. Комитет всемирного наследия организации в ответ потребовал, чтобы любые подобные предложения были тщательно оценены, в том числе экспертами, с точки зрения их воздействия на объект всемирного наследия, чтобы гарантировать, что они не поставят под угрозу его защиту. «Эти предложения и их оценки должны быть представлены в ЮНЕСКО до их принятия», — сообщили РБК в организации.

Там также напомнили, что ранее уже предупреждали об угрозах для Байкала, связанных с «долгосрочным ухудшением качества воды», а также «неопределенностью правовой защиты и отсутствием комплексного управления». В связи с этим Комитет всемирного наследия призвал российские власти разработать «комплексный план управления» в отношении Байкала и «безотлагательно принять меры по остановке и обращению вспять процесса его деградации».

Представитель ЮНЕСКО напомнил также об их просьбе пригласить в Россию на Байкал совместную миссию организации и Международного союза охраны природы летом 2026 года. Помимо этого, там просили Россию подготовить отчет о ходе работы по Байкалу к 1 февраля 2026 года, а также обновленный отчет о состоянии объекта всемирного наследия к 1 декабря 2026 года.

Как Байкал стал «правовой аномалией»
Подписка на РБК
Поселок Большие Коты в Иркутском районе Иркутской области

В Минприроды в ответ на просьбу РБК прокомментировать позицию ЮНЕСКО пояснили, что в декабре 2023 года совместную миссию организации и Международного союза охраны природы на Байкале подробно проинформировали о планируемых изменениях в законодательство. «Эксперты этих международных организаций дали предложения о необходимости доработки законопроекта в части усиления охранного статуса озера Байкал», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что сейчас законопроект дорабатывается ко второму чтению.

В министерстве также напомнили, что в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия государства-стороны этой конвенции несут обязательство не принимать преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб всемирному природному наследию. «Российская Федерация неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства, в том числе в части выполнения правил и процедур Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года», — заключили в Минприроды. 

Обратиться за консультацией к ЮНЕСКО предлагал бывший постпред России при организации, глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ Михаил Федотов. По его мнению, так следует поступить для решения байкальской «правовой аномалии» — ситуации в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (на ней расположены 159 населенных пунктов), при которой из-за особого охранного статуса объекта местные жители оказались лишены некоторых прав. Например, там нет права частной собственности на землю, нет возможности ремонтировать дороги, расширять кладбища, и так далее. При этом ослаблять правовой статус Байкала нельзя, утверждают экологи. «В Центре всемирного наследия есть [нужные] эксперты, и ЮНЕСКО всегда поможет с решением таких проблем, потому что она заинтересована в том, чтобы объекты культурного и природного наследия находились в максимально хорошем состоянии», — говорил Федотов.

Для того, чтобы решить дилемму, связанную с «правовой аномалией», в июне 2023 году в Госдуму был внесен законопроект с поправками в закон «Об охране озера Байкал». Они разрешали сплошные рубки, которые сейчас запрещены на Байкале, для строительства дорог, очистных сооружений, селезащиты и так далее, но при этом в перечень возможных объектов для строительства включали гостиницы, кафе, туалеты. В июле того же года законопроект был принят в первом чтении.

Версия ко второму чтению появилась только год спустя и существенно отличалась от первоначального варианта (появилось понятие частной собственности, был прописан запрет сплошных рубок, но с оговорками, и другие). После этого появились еще несколько версий поправок к законопроекту, но ни одна из них не была официально рассмотрена на заседании профильного комитета в Госдуме.

Последние поправки были подготовлены Минприроды, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их в июле этого года. Они предполагают возможность проведения сплошных санитарных рубок на участках, где лес будет признан погибшим. Также поправками допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитным и лесами, в земли других категорий, для строительства определенных объектов (гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ). Разрешение на это будет давать специальная комиссия.

Отдельные положения законопроекта критиковали часть ученых и экологов. Они уверены, что разрешать сплошные рубки на Байкале нельзя — это нанесет большой вред экосистеме озера и откроет дорогу для масштабных нарушений и злоупотреблений, в частности, для коммерческой заготовки древесины.

Подробнее о позициях сторон и байкальской «правовой аномалии» читайте в подписке РБК

Как Байкал стал «правовой аномалией»
Подписка на РБК
Поселок Большие Коты в Иркутском районе Иркутской области

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЮНЕСКО Список всемирного наследия ЮНЕСКО Байкал Росссия
Материалы по теме
Член совета при главе Бурятии предложила «резервацию индейцев» на Байкале
Общество
Цыденов объяснил закон о рубках на Байкале угрозой катастрофического селя
Политика
Экс-постпред предложил запросить ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Захарова отвергла обвинения в нарушении Россией олимпийского перемирия Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня Экономика, 00:00
Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ Спорт, 00:00
ЮНЕСКО решило изучить новые поправки о Байкале до их принятия Политика, 00:00
В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России Политика, 10 окт, 23:40
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 10 окт, 23:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого Политика, 10 окт, 23:12
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Политика, 10 окт, 23:06
Politico узнало об угрозе депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 10 окт, 23:05
Лауреат премии мира посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу Политика, 10 окт, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 10 окт, 23:00
«Роскосмос» сообщил об успешных испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5» Технологии и медиа, 10 окт, 22:52
Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак Политика, 10 окт, 22:39