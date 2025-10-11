ЮНЕСКО решило изучить новые поправки о Байкале до их принятия

В ЮНЕСКО считают необходимым увидеть готовящиеся поправки к закону о Байкале, чтобы оценить их до принятия. В Минприроды сообщили, что уведомляли организацию о намерении изменить закон

Озеро Байкал (Фото: Роман Храмовник / ТАСС)

Российские власти должны представить в ЮНЕСКО поправки в законодательство о Байкале, который в 1996 году был признан объектом всемирного наследия, до их принятия. Об этом представитель международной организации заявил РБК. Законопроект был внесен в Думу в июне 2023 года, принят в первом чтении и уже больше двух лет дорабатывается ко второму.

В ЮНЕСКО сообщили, что российские власти уведомили их о намерении внести поправки в законодательство, касающиеся Байкала. Комитет всемирного наследия организации в ответ потребовал, чтобы любые подобные предложения были тщательно оценены, в том числе экспертами, с точки зрения их воздействия на объект всемирного наследия, чтобы гарантировать, что они не поставят под угрозу его защиту. «Эти предложения и их оценки должны быть представлены в ЮНЕСКО до их принятия», — сообщили РБК в организации.

Там также напомнили, что ранее уже предупреждали об угрозах для Байкала, связанных с «долгосрочным ухудшением качества воды», а также «неопределенностью правовой защиты и отсутствием комплексного управления». В связи с этим Комитет всемирного наследия призвал российские власти разработать «комплексный план управления» в отношении Байкала и «безотлагательно принять меры по остановке и обращению вспять процесса его деградации».

Представитель ЮНЕСКО напомнил также об их просьбе пригласить в Россию на Байкал совместную миссию организации и Международного союза охраны природы летом 2026 года. Помимо этого, там просили Россию подготовить отчет о ходе работы по Байкалу к 1 февраля 2026 года, а также обновленный отчет о состоянии объекта всемирного наследия к 1 декабря 2026 года.

В Минприроды в ответ на просьбу РБК прокомментировать позицию ЮНЕСКО пояснили, что в декабре 2023 года совместную миссию организации и Международного союза охраны природы на Байкале подробно проинформировали о планируемых изменениях в законодательство. «Эксперты этих международных организаций дали предложения о необходимости доработки законопроекта в части усиления охранного статуса озера Байкал», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что сейчас законопроект дорабатывается ко второму чтению.

В министерстве также напомнили, что в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия государства-стороны этой конвенции несут обязательство не принимать преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб всемирному природному наследию. «Российская Федерация неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства, в том числе в части выполнения правил и процедур Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года», — заключили в Минприроды.

Обратиться за консультацией к ЮНЕСКО предлагал бывший постпред России при организации, глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ Михаил Федотов. По его мнению, так следует поступить для решения байкальской «правовой аномалии» — ситуации в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (на ней расположены 159 населенных пунктов), при которой из-за особого охранного статуса объекта местные жители оказались лишены некоторых прав. Например, там нет права частной собственности на землю, нет возможности ремонтировать дороги, расширять кладбища, и так далее. При этом ослаблять правовой статус Байкала нельзя, утверждают экологи. «В Центре всемирного наследия есть [нужные] эксперты, и ЮНЕСКО всегда поможет с решением таких проблем, потому что она заинтересована в том, чтобы объекты культурного и природного наследия находились в максимально хорошем состоянии», — говорил Федотов.

Для того, чтобы решить дилемму, связанную с «правовой аномалией», в июне 2023 году в Госдуму был внесен законопроект с поправками в закон «Об охране озера Байкал». Они разрешали сплошные рубки, которые сейчас запрещены на Байкале, для строительства дорог, очистных сооружений, селезащиты и так далее, но при этом в перечень возможных объектов для строительства включали гостиницы, кафе, туалеты. В июле того же года законопроект был принят в первом чтении.

Версия ко второму чтению появилась только год спустя и существенно отличалась от первоначального варианта (появилось понятие частной собственности, был прописан запрет сплошных рубок, но с оговорками, и другие). После этого появились еще несколько версий поправок к законопроекту, но ни одна из них не была официально рассмотрена на заседании профильного комитета в Госдуме.

Последние поправки были подготовлены Минприроды, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их в июле этого года. Они предполагают возможность проведения сплошных санитарных рубок на участках, где лес будет признан погибшим. Также поправками допускается перевод земель лесного фонда, занятых защитным и лесами, в земли других категорий, для строительства определенных объектов (гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ). Разрешение на это будет давать специальная комиссия.

Отдельные положения законопроекта критиковали часть ученых и экологов. Они уверены, что разрешать сплошные рубки на Байкале нельзя — это нанесет большой вред экосистеме озера и откроет дорогу для масштабных нарушений и злоупотреблений, в частности, для коммерческой заготовки древесины.