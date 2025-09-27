Экс-постпред предложил запросить ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала

Живущие на берегах Байкала люди жалуются на «правовую аномалию» из-за статуса объекта всемирного наследия. Для решения проблемы нужно запросить ЮНЕСКО, заявил экс-постпред России при ЮНЕСКО Михаил Федотов

Фото: Сергей Метелица / Global Look Press

Для того чтобы решить «правовую аномалию» Байкала, когда из-за особого охранного статуса озера и правовых коллизий местные жители оказались лишены многих привычных возможностей, следует обратиться за консультацией в ЮНЕСКО, считает бывший постпред при организации, глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ Михаил Федотов. В 1996 году ЮНЕСКО признала Байкал объектом всемирного природного наследия.

«Мой совет — обратиться к ЮНЕСКО со словами: «Подскажите, что могут предложить ваши эксперты для того, чтобы решить эту проблему?» В Центре всемирного наследия есть такие эксперты, и ЮНЕСКО всегда поможет с решением таких проблем, потому что она заинтересована в том, чтобы объекты культурного и природного наследия находились в максимально хорошем состоянии», — сказал Федотов в разговоре с РБК.

Подробнее о том, что такое «байкальская правовая аномалия», читайте в подписке РБК.

С другой стороны, предлагает он, нужно разговаривать непосредственно с местными жителями и выяснять, в чем именно заключаются их проблемы. «Надо понимать, где реальные нужды живущих там людей, а где интересы крупного и среднего бизнеса. Потому что я на своем опыте знаю, что очень часто бывает так, что за выступлениями жителей стоят интересы совершенно других людей», — пояснил Федотов.

Решение «байкальской аномалии» должно быть win-win, уверен Федотов. «Но если вы живете на территории объекта всемирного наследия, то вы должны понимать, что это, с одной стороны, великое счастье, а с другой стороны, это великая ответственность», — заключает он.

«Байкальской правовой аномалией» называют ситуацию с населенными пунктами в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В Иркутской области и Бурятии в этой зоне расположены 159 населенных пунктов, где живут почти 140 тыс. человек. В этой зоне запрещена частная собственность, там нельзя отремонтировать и построить новые дороги, создать очистные сооружения, расширить кладбища.