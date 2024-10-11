Politico узнало о планах НАТО обсудить новую стратегию в отношении России
Министры обороны стран НАТО на встрече на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику альянса в отношениях с Россией, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Страны блока пытаются «наметить различные элементы стратегии», а также намерены обсудить судьбу Основополагающего акта Россия — НАТО, сказал чиновник. Документ был подписан в мае 1997 года в Париже, в нем говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Акт декларирует основы отношений между страной и альянсом и определяет механизм взаимных консультаций и сотрудничества.
«Пришло время разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций [союзников]», — сказал чиновник. По его словам, Основополагающий акт и Совет НАТО-Россия «были созданы для другой эпохи» и сейчас «необходимо что-то новое».
Как пишет Politico, дискуссии на более низком уровне продолжаются несколько месяцев, но обсуждение на уровне министров состоится впервые, запланировано несколько раундов переговоров. По данным издания, союзники договорились подготовить новую стратегию к саммиту НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года. Американский чиновник уточнил, что проекта нового документа пока нет, среди членов блока есть разногласия относительно того, «насколько далеко НАТО должно зайти в формировании нового набора правил».
Издание отмечает, что отношения НАТО и России достигли низшей точки после начала военного конфликта Москвы и Киева в 2022 году. Альянс назвал Россию «самой значительной и прямой угрозой», в то время как российские власти неоднократно называли угрозой усиление НАТО на восточном фланге и его возможное дальнейшее расширение, в том числе за счет Украины. Помимо того, президент Владимир Путин предупреждал, что разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и потребует ответных мер.
О необходимости в будущем «переосмыслить» связи с Россией говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, котрый призвал страны Европы и мира сосредоточиться на «построении нового мирового порядка», поскольку нынешний, задуманный в конце Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив». В Кремле заявляли, что Россия после окончания военных действий на Украине будет выстраивать отношения с Европой «на новых основах».
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