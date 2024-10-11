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Политика ,  
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В Молдавии задержали мэра — сторонницу Илана Шора

В мэрии города Оргеев прошли обыски, 18 человек подозревают в коррупции и нарушении порядка финансирования партий. Задержаны четверо, в том числе мэр Татьяна Кочу — ее на выборах в прошлом году поддерживал Илан Шор
Татьяна Кочу
Татьяна Кочу (Фото: ilanshor / Telegram)

В Молдавии задержана примар (мэр) города Оргеев (Орхей) Татьяна Кочу, кандидатуру которой на выборах прошлого года поддерживал беглый олигарх и основатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает NewsMaker.

Обыски прошли у 18 госслужащих, среди них мэр и вице-мэр Оргеева, главный архитектор, депутаты районного совета, сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о пассивной коррупции и нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов.

Подозреваемые, по версии прокуратуры, принимали и получали незаконные вознаграждения за поддержку партий и отдельных лиц, организуя и координируя различные политические акции, которые проводились в ущерб принципам надлежащего функционирования местной публичной власти.

Четверо фигурантов задержаны.

Шор в телеграм-канале назвал действия силовиков в Оргееве «актом откровенного политического террора».

«Почему именно Оргеев? Потому что этот город, несмотря на все преграды, продолжает развиваться и процветать. И это сильно раздражает [действующий] режим. Задержание примара — попытка парализовать жизнь в городе, лишить оргеевцев их законно избранных представителей, их права на достойную жизнь», — считает политик.

Кочу стала мэром в прошлом году, она победила в первом туре с результатом почти 58%. Она была избрана от партии «Альтернатива и Силы спасения Молдовы», которую поддерживает Шор. Оргеев находится на севере страны, примерно в 40 км от Кишинева.

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Основатель молдавской партии &laquo;Шор&raquo;, беглый бизнесмен Илан Шор

В апреле Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока оппозиции «Победа — Виктория». Его члены выступают против политики действующего президента страны Майи Санду. В прошлом политик был основателем партии «Шор», которая была признана неконституционной, он сам приговорен в Молдавии к 15 годам тюрьмы за вывод $1 млрд через молдавскую банковскую систему.

В августе ЦИК Молдавии отклонила заявку блока «Победа — Виктория» на участие в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС. Незадолго до этого блок выдвинул кандидатом в президенты депутата Василия Болю. Зарегистрировано более десятка кандидатов, в том числе и Санду.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Молдавия Илан Шор оппозиция задержание политика
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