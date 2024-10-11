МИД выразил протест Японии из-за совместных учений с США

Масштабные военные учения с участием 45 тыс. японских и американских военных пройдут в Японии в конце октября. МИД России выразил японской стороне протест, поскольку учения пройдут в том числе вблизи российских границ

Ежегодные трехдневные учения с боевой стрельбой у подножия горы Фудзи в районе Хатаока, Япония, 2018 год (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Россия направила посольству Японии решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября — начале ноября совместных с США военных учений, сообщили в российском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что учения планируют провести в том числе в районах Хоккайдо, находящихся в непосредственной близости от границ России (расстояние от Хоккайдо до российского острова Кунашира — около 20 км).

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных государств — членов НАТО. С российской стороны выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме», — заявили в МИДе.

Министерство обороны Японии анонсировало масштабные учения с участием американских военных в конце сентября. Маневры под названием Keen Sword-25 пройдут в течение десяти дней начиная с 23 октября. Предполагается, что в них примут участие 45 тыс. военных из двух стран. В ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил США, а также гражданские аэропорты и порты, уточняло японское военное ведомство.

Так, согласно данным NHK, в аэропортах Кумамото и Нагасаки впервые пройдут учения по взлету и посадке истребителей, в аэропорту Кита-Кюсю будут развернуты патрульные самолеты военно-морских сил самообороны, а в аэропорту Наха впервые совершат полеты транспортные самолеты и конвертопланы Osprey сухопутных сил самообороны.

Российский МИД и ранее выражал протесты в связи с проведением Японией и США учений вблизи российских границ. Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне заявил, что Москва озабочена процессом ремилитаризации Японии. Он подчеркнул, что Япония стала больше вкладываться в оборонную промышленность, модернизировать доктринальные документы, в том числе концепцию нанесения превентивных ударов. По словам Лаврова, такие тенденции могут привести к демонтажу всей системы современного мироустройства.