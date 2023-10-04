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МИД выразил решительный протест Японии из-за совместных учений с США

МИД выразил Японии протест из-за военных учений с США вблизи российских границ
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Масштабные военные учения Японии и США вблизи российских границ стали поводом для дипломатического протеста со стороны России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«2 октября посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России», — сказала Захарова. Она отметила, что протест также затронул планы Японии провести такие же маневры в конце октября — декабре 2023 года.

Захарова добавила, что японской стороне указали на «категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей» России, в том числе со странами, входящими в НАТО.

Япония и США провели десятидневные военные учения Orient Shield на японском острове Хоккайдо. 1200 американских солдат тренировались с 2300 японскими военнослужащими, отрабатывая навыки разведки и кибербезопасности. «Эти учения, эти тренировки и эти репетиции имеют решающее значение для укрепления нашего альянса», — сказал генерал США Чарльз Флинн.

Командующий армией США в Японии Дэйв Вомак добавил, что противники обеих стран «наблюдают за тем, что мы делаем, чтобы обеспечить свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, и это имеет значение».

17 апреля США, Япония и Южная Корея провели учения по противоракетной обороне в Японском море. Как заявил официальный представитель ВМС Южной Кореи, «это была возможность укрепить сотрудничество <...> против наступающих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи».

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Теги
Мария Захарова Япония МИД США военные учения Хоккайдо
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