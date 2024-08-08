МИД направил Японии протест из-за совместных с США военных учений

Россия направила посольству Японии протест в связи с японо-американскими военными учениями Orient Shield, которые прошли в июле 2024 года вблизи российских границ. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Речь идет об учениях, которые проходили с 18 по 26 июля в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных близко к границам России.

«Японской стороне было указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у наших дальневосточных рубежей, которая в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России. Выражено предупреждение о принятии адекватных контрмер по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России», — говорится в сообщении.

Orient Shield считаются крупнейшими ежегодными учениями армии США с Сухопутными силами самообороны Японии. Как рассказал представитель армии США в Японии Мануэль Торрес-Кортес, в 2024 году в этих учениях приняли участие около 800 военных из США и 2,3 тыс. солдат из Японии. Обучение в основном проходило на самом северном острове Японии, Хоккайдо, а также в префектурах Сига, Миэ и Хёго в центральной части острова Хонсю.