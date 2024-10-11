Лавров заявил об озабоченности Москвы ремилитаризацией Японии

Сергей Лавров (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Россия озабочена процессом ремилитаризации Японии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, сообщает ТАСС.

«Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены ремилитаризацией этой страны», — высказался Лавров. Он подчеркнул, что Япония стала больше вкладываться в оборонную промышленность, модернизировать доктринальные документы, в том числе концепцию нанесения превентивных ударов.

Кроме того, Япония наращивает усилия в киберпространстве, освоении космоса и других «новых» областях. По словам Лаврова, такие тенденции могут привести к демонтажу всей системы современного мироустройства.

По мнению главы МИД России, именно США подталкивают Японию к выбранному курсу. Токио расширяет участие в американских планах по созданию глобальной системы противоракетной обороны. К тому же рассматривается возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности на японской территории.

В начале сентября Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию в отношении СССР и других стран и продолжает обвинять Россию как преемницу Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

Тогда министр отметил, что Россия наблюдает «последовательную фальсификацию фактов», связанных с историей создания альянса «оси» Германией, Италией и Японией в 1940 году. По словам Лаврова, также искажаются факты об оказании Токио помощи Третьему рейху в его наступлении в СССР.

При этом японские власти «сознательно замалчивают американское авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, добавил глава МИД России.