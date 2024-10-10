Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в страну
Пророссийским активистам Елене Колбасниковой и ее партнеру Максу Шлунду (Ростиславу Теслюку), которые не раз высказывались в поддержку боевых действий на Украине, запретили въезд в Германию, сообщает Reuters.
Агентство связывает это со своим расследованием от 2023 года, в котором говорилось, что, живя в Германии, Колбасникова и Шлунд «продвигали промосковскую позицию», при этом скрывая связи с попавшими под санкции госструктурами, и переводили деньги российским военным на Украине, в том числе для покупки раций, наушников и телефонов.
8 октября Колбасникова в видеообращении в своем телеграм-канале заявила, что ей и Шлунду запрещен въезд в страны ЕС на 20 лет. Со слов женщины, соответствующий документ от администрации Кельна получил адвокат пары, а решение немецкие власти объяснили тем, что активисты представляют угрозу безопасности Германии.
Адвокат Маркус Байзихт в комментарии Reuters назвал запрет частью кампании «русофобии». Представитель прокуратуры Кельна отказался от комментариев.
Колбасникова родилась в Днепропетровске, но в прошлом году получила российское гражданство. Шлунд — россиянин. Они переехали в Германию более десяти лет назад. Süddeutsche Zeitung писала, что пара организовывала пророссийские митинги в Кельне и администрировала тематические чаты в Telegram. По данным портала Merkur, в 2022 году они ездили в Донбасс.
Прошлой весной дома у Колбасниковой и Шлунда в Кельне прошли обыски, а позже их оштрафовали на €900 за оправдание действий российских военных на Украине. В июне этого года пара уехала в Россию, они заявили, что покинули Германию из-за «дискриминационной кампании в отношении россиян». Дело Колбасниковой в прошлом году комментировала представитель МИД Мария Захарова, заявляя, что оно «призвано запугать активистов русскоязычной общины Германии».
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