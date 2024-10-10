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Политика ,  
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Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в страну

Елена Колбасникова, которая несколько лет прожила в Кельне с партнером и организовывала там пророссийские акции, сообщила, что ей запретили въезд в ЕС на 20 лет. Летом пара переехала в Россию из-за «дискриминационной кампании»
Елена&nbsp;Колбасникова&nbsp;и Макс&nbsp;Шлунд
Елена Колбасникова и Макс Шлунд (Фото: Lukas Schulze / Getty Images)

Пророссийским активистам Елене Колбасниковой и ее партнеру Максу Шлунду (Ростиславу Теслюку), которые не раз высказывались в поддержку боевых действий на Украине, запретили въезд в Германию, сообщает Reuters.

Агентство связывает это со своим расследованием от 2023 года, в котором говорилось, что, живя в Германии, Колбасникова и Шлунд «продвигали промосковскую позицию», при этом скрывая связи с попавшими под санкции госструктурами, и переводили деньги российским военным на Украине, в том числе для покупки раций, наушников и телефонов.

8 октября Колбасникова в видеообращении в своем телеграм-канале заявила, что ей и Шлунду запрещен въезд в страны ЕС на 20 лет. Со слов женщины, соответствующий документ от администрации Кельна получил адвокат пары, а решение немецкие власти объяснили тем, что активисты представляют угрозу безопасности Германии.

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Политика
Елена Колбасникова

Адвокат Маркус Байзихт в комментарии Reuters назвал запрет частью кампании «русофобии». Представитель прокуратуры Кельна отказался от комментариев.

Колбасникова родилась в Днепропетровске, но в прошлом году получила российское гражданство. Шлунд — россиянин. Они переехали в Германию более десяти лет назад. Süddeutsche Zeitung писала, что пара организовывала пророссийские митинги в Кельне и администрировала тематические чаты в Telegram. По данным портала Merkur, в 2022 году они ездили в Донбасс.

Прошлой весной дома у Колбасниковой и Шлунда в Кельне прошли обыски, а позже их оштрафовали на €900 за оправдание действий российских военных на Украине. В июне этого года пара уехала в Россию, они заявили, что покинули Германию из-за «дискриминационной кампании в отношении россиян». Дело Колбасниковой в прошлом году комментировала представитель МИД Мария Захарова, заявляя, что оно «призвано запугать активистов русскоязычной общины Германии».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия запрет на въезд Евросоюз активисты Военная операция на Украине Кельн
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