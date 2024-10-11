В Феодосии задержали мужчину за передачу ВСУ данных о Черноморском флоте
Силовики задержали в Феодосии мужчину, спонсировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ) и передававшего сведения украинской стороне о российской армии, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
Житель города фотографировал корабли Черноморского флота и передавал спецслужбам Украины их координаты, уточнили в ФСБ. Данные мужчина распространял через разработанные украинскими властями чат-боты: по данным ФСБ, он смог рассекретить данные о расположении кораблей в акватории Феодосийского залива. Помимо этого, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого послал 1000 грн (2360 руб.) ВСУ.
ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.
4 октября жителя Севастополя приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. за госизмену. Украинские спецслужбы выдали ему задание, с января по апрель 2023 года он снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, после чего передавал их Украине.
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