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Военная операция на Украине ,  
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В Феодосии задержали мужчину за передачу ВСУ данных о Черноморском флоте

ФСБ: в Феодосии задержали одного из спонсоров ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанный открыл счет в украинском банке и послал ВСУ 1000 грн, заявила ФСБ. Также он фотографировал российские корабли и передавал данные Киеву
Акватория&nbsp;Феодосийского залива
Акватория Феодосийского залива (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Силовики задержали в Феодосии мужчину, спонсировавшего Вооруженные силы Украины (ВСУ) и передававшего сведения украинской стороне о российской армии, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Житель города фотографировал корабли Черноморского флота и передавал спецслужбам Украины их координаты, уточнили в ФСБ. Данные мужчина распространял через разработанные украинскими властями чат-боты: по данным ФСБ, он смог рассекретить данные о расположении кораблей в акватории Феодосийского залива. Помимо этого, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого послал 1000 грн (2360 руб.) ВСУ.

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Фото:Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.

4 октября жителя Севастополя приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. за госизмену. Украинские спецслужбы выдали ему задание, с января по апрель 2023 года он снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, после чего передавал их Украине.

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