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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизмене

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизмене
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Жителя Севастополя приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. по делу о госизмене, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Игорю Копыле, его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). В материалах суда говорится, что мужчину к сотрудничеству привлекли сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины. Спецслужба выдала ему задание, с января по апрель 2023 года он снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а затем передавал их Украине. Преступную деятельность подсудимого удалось пресечь в Севастополе.

У Копылы есть судимость: он уже провел шесть лет в месте лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или ГУР пытаются совершить теракты или диверсии.

27 сентября сотрудники главка ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали ВСУ сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Один из них рассказал, что работал монтером пути на станции Тамань и видел, какие поезда и куда ехали.

Следственный отдел УФСБ возбудил против агентов украинских спецслужб уголовные дела по ст. 275 и ст. 276 Уголовного кодекса (государственная измена в форме шпионажа и передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации). Мужчинам грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

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Теги
Севастополь госизмена Крым прокуратура Украина
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