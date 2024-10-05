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ФСБ задержала пересекшую границу украинку с болторезом и спичками

ФСБ задержала пересекшую границу с Эстонией украинку с болторезом и спичками
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Псковской области пограничники задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами, сообщила «Псковской ленте новостей» пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.

«В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

У женщины нашли болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовую горелку.

Женщина объяснила, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

В отношении задержанной завели дело о незаконном пересечении государственной границы — ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса. Женщину арестовали.

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В мае 2023 года в Ленинградской области пограничники задержали гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом незаконно пересек границу России со стороны Эстонии. Мужчину задержали на российском берегу реки Нарвы. 

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Эстония Украина ФСБ пересечение границы
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