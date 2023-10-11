ЕC обвинил Маска в распространении фейков о войне ХАМАС и Израиля Евросоюз потребовал у владельца платформы Х срочно связаться с правоохранительными структурами

ЕС обвинил платформу X в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте. Хотя фейки шли по всем соцсетям, влияние платформы Илона Маска среди них было наиболее заметным, признали эксперты

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Почему появились претензии к X

Евросоюз обвинил социальную сеть X (бывший Twitter) в том, что на фоне «террористических атак ХАМАС против Израиля» она распространяет в ЕС «незаконный контент и дезинформацию». В датированном 10 октября письме, адресованном владельцу X Илону Маску, еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон потребовал от бизнесмена связаться на этот счет с соответствующими правоохранительными органами, властями и Европолом, а также обеспечить своевременную реакцию на их запросы. Чтобы отреагировать на это письмо, Бретон отвел Маску 24 часа. Его ответ включат в файл оценки, насколько платформа X соблюдает требования закона ЕС о цифровых услугах.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент. В соответствии с документом, если сервисы, у которых более 45 млн активных пользователей, не будут исполнять требования DSA, это может обернуться штрафом в 6% от их мирового оборота.

В письме Маску Бретон обозначил три принципа модерации, которые проистекают из DSA.

Прежде всего, нужно прозрачно и четко указывать, какой контент разрешен условиями платформы и «старательно обеспечивать», чтобы эти условия соблюдались. «Это особенно актуально, когда речь идет о насильственном и террористическом контенте, который распространяется на вашей платформе», — сказано в письме.

Во-вторых, после уведомления о незаконном контенте необходимо «своевременно, тщательно и объективно» принимать меры и удалять соответствующие материалы. «Из квалифицированных источников нам стало известно, что, несмотря на сообщения соответствующих властей, на вашей платформе циркулирует потенциально незаконный контент», — подчеркнул еврокомиссар.

Наконец, надо обеспечивать пропорциональные и эффективные меры, которые позволяют снизить риски для общественной безопасности и гражданского диалога, возникающие из-за дезинформации. Ссылаясь на СМИ и гражданские организации, Бретон сообщил, что на платформе X публикуются фейковые изображения и факты, например, выданные за свежие старые изображения других вооруженных конфликтов. «Это явно ложная и вводящая в заблуждение информация», — говорится в письме.

Тьерри Бретон опубликовал документ в том числе и в своем аккаунте в X и там же получил ответ от Илона Маска. «Наша политика заключается в том, чтобы все было открыто и прозрачно, и я знаю, что ЕС поддерживает этот подход. Пожалуйста, перечислите нарушения, которые, по вашей оценке, имеют место на платформе X, чтобы общественность могла их видеть», — написал владелец сети.

Еврокомиссар ответил, что Маск «хорошо осведомлен» о фейковом контенте и продвижении насилия на его платформе. «От вас зависит, сможете ли вы продемонстрировать, что вы придерживаетесь своих слов», — написал Бретон и отметил, что на этот счет владелец X может связаться с его командой.

По данным The Guardian, X стала объектом критики после того, как Маск рекомендовал следить за столкновениями ХАМАС и Израиля через каналы, которые «давали ложную информацию и выступали с антисемитскими комментариями». Издание ссылается на пост Маска от 8 октября, в котором он назвал хорошими для отслеживания войны в реальном времени такие аккаунты, как @WarMonitors (755,2 тыс. подписчиков) и @sentdefender (793,1 тыс.).

Позже пост с рекомендацией был удален. Отвечая на сообщение @WarMonitors, в котором бойцы сектора Газа названы «павшими мучениками», Маск назвал эти слова необъективными. «Хотя сообщения с обеих сторон справедливы, используйте, пожалуйста, максимально точные слова, иначе я буду вынужден отозвать свою рекомендацию подписаться на ваш аккаунт», — написал он. Маск также призвал пользователей «стараться оставаться как можно ближе к правде, даже когда она вам не нравится».

На фоне претензий ЕС работа с соцсетями началась и в Великобритании. Британский министр науки, инноваций и технологий Мишель Доунлан 10 октября сообщила о созыве срочной встречи с представителями крупных соцсетей, чтобы принять меры по «быстрому удалению любого насильственного контента, связанного с террористическими атаками ХАМАС на Израиль». «Мы предпринимаем действия, чтобы проявить солидарность с Израилем и нашей еврейской общиной», — отметила она.

Что о ситуации с X пишут мировые СМИ

Одной из самых громких новостей за последние дни стало сообщение, что США предоставят Израилю помощь в размере $8 млрд, — копия меморандума была опубликована в Facebook и на платформе X. Позже выяснилось, что это был фейковый документ: как сообщило агентство Reuters, в сети опубликовали отредактированный меморандум, в котором США в действительности утвердили помощь Украине в размере $400 млн. Еще один пример — аккаунт, выдававший себя за страничку израильской газеты The Jerusalem Post, сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован (позже аккаунт был заблокирован).

На этом фоне платформа X сообщила об изменении своей политики: она, в частности, начала удалять недавно созданные аккаунты, связанные с ХАМАС, и вместе с Глобальным интернет-форумом по борьбе с терроризмом стала работать над тем, чтобы предотвращать распространение террористического контента. По подсчетам X, в последние дни на тему конфликта было опубликовано более 50 млн постов, и сотрудники компании «приняли меры в отношении десятков тысяч сообщений, связанных с распространением агрессивных высказываний и разжигающим ненависть поведением». «В рамках наших усилий мы также продолжаем активно отслеживать антисемитские высказывания», — отмечается в сообщении.

«В военное время соцсети становятся полем битвы пропагандистов; всегда есть элемент дезинформации и преувеличения», — приводит телеканал CNN слова Эмерсона Брукинга, эксперта в области цифровых криминалистических исследований. По его оценке, сегодня X стал основной платформой, «где разворачивается эта онлайн-битва». Эксперт обратил внимание, что при Маске, который приобрел Twitter в 2022 году, изменилась политика верификации: теперь верификационную синюю галочку за $8 в месяц может приобрести любой аккаунт, что позволяет активнее продвигать посты и обеспечивать их монетизацию.

«Платная верификация означает, что теперь невозможно отличить проверенного журналиста от мошенника, — констатировал Брукинг. — Коммерческая система числа просмотров стимулирует учетные записи выдавать себя за новостные агентства и публиковать сообщения как можно чаще, черпая их из любого доступного источника или просто выдумывая».

По оценке Bloomberg, война ХАМАС и Израиля стала испытанием информационной политики Маска и платформа его провалила. «За последний год компания ослабила правила своей платформы, сократила сотрудников, отвечающих за доверие и безопасность (после того как заявляла, что расширит эту команду), восстановила некогда заблокированные аккаунты и разрешила людям платить за галочку в социальной сети», — подытоживает агентство. И хотя ложные сведения об израильско-палестинском конфликте распространились по всей сети, по словам опрошенных Bloomberg исследователей, влияние X было наиболее заметным, ведь появление фейковых сообщений на этой платформе оказалось неизбежным.

С аналогичным посылом выступил телеканал Al Jazeera: по его оценке, именно вследствие обновленной политики Илона Маска, которая позволяет любому платить за верификацию, а также массовых увольнений в командах X по доверию и безопасности платформа столкнулась с худшими проявлениями дезинформации.