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Политика ,  
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В МВД заявили о нехватке 100 тыс. человек

Начальник департамента МВД Кальбфляйш заявила о нехватке 100 тыс. сотрудников
Нехватка кадров в МВД составляет 100 тыс. сотрудников, это связано с «неконкурентоспособным» уровнем зарплаты, заявила глава финансового департамента ведомства Кальбфляйш. Глава МВД ранее называл ситуацию критической
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В МВД не хватает 100 тыс. сотрудников, заявила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс. некомплект. И это в основном строевые подразделения (полки, батальоны, взводы, роты и т.д. — РБК)», — сказала она (цитата по «Коммерсанту»).

По ее словам, «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально». Кальбфляйш отметила, что в бюджете на следующий год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» ведомства.

В Росгвардии также есть проблемы с финансированием, в первую очередь речь идет о новых регионах, заявил на том же заседании глава договорно-правового департамента ведомства Олег Ветров.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал Минфин предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД, назвав ситуацию «близкой к критической». «По зарплате вопрос поднимался, по МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым. <...> Как-то реагируйте тоже на ситуацию», — добавил он.

МВД не в первый раз заявляет о нехватке сотрудников, об этом неоднократно говорил глава ведомства Владимир Колокольцев. В августе он назвал ситуацию критической, отметив, что за июль уволились пять тысяч сотрудников.

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В ноябре прошлого года Колокольцев оценивал нехватку сотрудников МВД в 90 тыс. человек. В Москве, добавил он, за десять с небольшим лет количество работников в органах МВД снизилось в два раза. Одним из вариантов решения проблемы Колокольцев называл предоставление жилья сотрудникам, в первую очередь участковым в регионах. По словам главы МВД, на тот момент удалось улучшить жилищные условия для 6% участковых.

За год до этого Колокольцев сообщал о некомплекте в 70 тыс. личного состава. РБК в 2018-м писал, что в органах уже третий год подряд не достигался целевой показатель по укомплектованности личным составом: плановый уровень — 95%, тогда было 92,6%, наблюдалась тенденция к его снижению.

Как следует из отчетов по исполнению госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в 2019-м уровень укомплектованности был 92,1%, в 2020-м — 92,5%, в 2021-м — 90,8% (самый низкий с момента начала реализации программы в 2012 году). В отчете за 2022-й показатель не отражен.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МВД дефицит кадров Зарплаты
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