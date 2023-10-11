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Война санкций ,  
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Россия подала заявление о нарушении правил авиасообщения 37 странами

Россия подала в Совет ICAO заявление о нарушении правил авиасообщения Западом
Сюжет
Война санкций
Ответчиками выступают США, Канада, Великобритания и все члены Евросоюза, отметили в МИД России. Москва обвинила их в применении «неправомерных односторонних санкций дискриминационного характера»
Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press
Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press

Россия 10 октября обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с заявлением о нарушении правил авиасообщения 37 странами, сообщается на сайте российского МИДа.

Ответчиками выступают все члены ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Норвегия, Черногория, Исландия, Монако, Албания и Северная Македония.

По мнению российской стороны, они нарушили положения Чикагской конвенции, применив «неправомерные односторонние ограничительные меры дискриминационного характера» по отношению к России и ее авиапредприятиям.

Среди нарушений МИД России перечислил:

  • запрет на использование воздушного пространства для самолетов российских авиапредприятий;
  • запрет на поставку самолетов и запчастей;
  • запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов;
  • задержание самолетов за рубежом;
  • ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

«Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации», — считают в российском ведомстве.

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Чикагская конвенция вступила в силу 4 апреля 1947 года. Тогда же была создана ICAO. Цели и задачи организации, изложенные в Чикагской конвенции, заключаются в содействии планированию и развитию международного воздушного транспорта, чтобы:

  • обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской авиации во всем мире;
  • поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;
  • удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;
  • избегать дискриминации в отношении договаривающихся государств.

После начала спецоперации на Украине ЕС, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов, а более 20 перевозчиков оказались в черном списке Евросоюза. Были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов. Российские авиакомпании стали активно регистрировать западные самолеты в национальном реестре.

РБК сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.

В Минтрансе России заверили, что «безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне».

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Виктория Громова Виктория Громова
Россия авиасообщение нарушение Запад ICAO
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