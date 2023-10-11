Россия подала заявление о нарушении правил авиасообщения 37 странами
Россия 10 октября обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с заявлением о нарушении правил авиасообщения 37 странами, сообщается на сайте российского МИДа.
Ответчиками выступают все члены ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Норвегия, Черногория, Исландия, Монако, Албания и Северная Македония.
По мнению российской стороны, они нарушили положения Чикагской конвенции, применив «неправомерные односторонние ограничительные меры дискриминационного характера» по отношению к России и ее авиапредприятиям.
Среди нарушений МИД России перечислил:
- запрет на использование воздушного пространства для самолетов российских авиапредприятий;
- запрет на поставку самолетов и запчастей;
- запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов;
- задержание самолетов за рубежом;
- ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.
«Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации», — считают в российском ведомстве.
Чикагская конвенция вступила в силу 4 апреля 1947 года. Тогда же была создана ICAO. Цели и задачи организации, изложенные в Чикагской конвенции, заключаются в содействии планированию и развитию международного воздушного транспорта, чтобы:
- обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской авиации во всем мире;
- поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;
- удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;
- избегать дискриминации в отношении договаривающихся государств.
После начала спецоперации на Украине ЕС, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов, а более 20 перевозчиков оказались в черном списке Евросоюза. Были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов. Российские авиакомпании стали активно регистрировать западные самолеты в национальном реестре.
РБК сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.
В Минтрансе России заверили, что «безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне».
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