Россия подала заявление о нарушении правил авиасообщения 37 странами

Ответчиками выступают США, Канада, Великобритания и все члены Евросоюза, отметили в МИД России. Москва обвинила их в применении «неправомерных односторонних санкций дискриминационного характера»

Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press

Россия 10 октября обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с заявлением о нарушении правил авиасообщения 37 странами, сообщается на сайте российского МИДа.

Ответчиками выступают все члены ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Норвегия, Черногория, Исландия, Монако, Албания и Северная Македония.

По мнению российской стороны, они нарушили положения Чикагской конвенции, применив «неправомерные односторонние ограничительные меры дискриминационного характера» по отношению к России и ее авиапредприятиям.

Среди нарушений МИД России перечислил:

запрет на использование воздушного пространства для самолетов российских авиапредприятий;

запрет на поставку самолетов и запчастей;

запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов;

задержание самолетов за рубежом;

ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

«Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации», — считают в российском ведомстве.

Чикагская конвенция вступила в силу 4 апреля 1947 года. Тогда же была создана ICAO. Цели и задачи организации, изложенные в Чикагской конвенции, заключаются в содействии планированию и развитию международного воздушного транспорта, чтобы: обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской авиации во всем мире;

поощрять искусство конструирования и эксплуатации воздушных судов в мирных целях;

удовлетворять потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном воздушном транспорте;

избегать дискриминации в отношении договаривающихся государств.

После начала спецоперации на Украине ЕС, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов, а более 20 перевозчиков оказались в черном списке Евросоюза. Были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов. Российские авиакомпании стали активно регистрировать западные самолеты в национальном реестре.

РБК сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.

В Минтрансе России заверили, что «безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне».