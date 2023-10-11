Премьер Палестины заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Газе

Мухаммед Штайе призвал открыть коридоры для доставки медпомощи и продуктов. Израиль из-за масштабного нападения ХАМАС перекрыл подачу воды в сектор Газа, что осудили в ООН

Мухаммед Штайе (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Премьер-министр Палестины (автономия на западном берегу Иордана. — РБК) Мухаммед Штайе заявил, что сектору Газа из-за обострения конфликта между исламистским движением ХАМАС и Израилем грозит гуманитарная катастрофа, передает агентство Wafa.

Штайе потребовал обеспечить действие коридоров безопасности для доставки в сектор Газа медикаментов и продовольствия. «Президент Махмуд Аббас устанавливает интенсивные контакты с международными сторонами, чтобы облегчить поступление этой помощи и доставку сотен раненых в египетские больницы», — сказал он.

По последним данным, пишет Wafa со ссылкой на палестинский Минздрав, в секторе Газа погибли 900 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения. В Израиле — более 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых; среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный обстрел Израиля; его сторонники прорвались из сектора Газа в южные регионы страны, начались ожесточенные бои. Боевики напали на участников музыкального фестиваля на юге Израиля, где позднее нашли около 260 тел погибших, и атаковали несколько приграничных кибуцев (общин). В одном из них — Кфар-Аза — также обнаружили большое число тел, в том числе около 40 трупов детей.

Израиль после нападения объявил, что находится в состоянии войны. 10 октября, на четвертый день столкновений с боевиками на юге страны, власти сообщили, что переходят к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Издание Walla писало, что премьер Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Джо Байдена о начале наземной операции.

Помимо военных действий, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа — туда не будут поступать вода, электричество и топливо. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, хотя Израиль имеет право защищать себя, эти действия противоречат международному праву. Блокаду осудил и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.