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Эрдоган и Пашинян назначили дату первых переговоров

Президент Турции Эрдоган и премьер Армении Пашинян 6 октября проведут переговоры в Праге
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 октября встретится в Праге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила газета Milliyet.

Накануне о предстоящих переговорах писала газета Sabah со ссылкой на источники, по словам которых лидеры собираются обсудить нормализацию отношений двух стран. В частности, сообщают они, Эрдоган намерен предложить Пашиняну проводить встречи спецпредставителей, назначенных для урегулирования двусторонних отношений, в Турции и Армении, а не в третьих странах.

В конце сентября Пашинян говорил, что возможность таких переговоров в Праге не исключают ни армянская, ни турецкая сторона. На вопрос о том, будет ли обсуждаться непризнанный Нагорный Карабах, он ответил, что все зависит от того, как пойдет беседа, так как это будет первая очная встреча с Эрдоганом.

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Турецкий президент в свою очередь допускал, что одной из тем встречи с Пашиняном могут стать «определенные инициативы по Кавказу», а перед этим он намерен обсудить вопрос «с братом [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым» (турецкая сторона не раз выражала поддержку Баку в конфликте с Ереваном).

Армения и Турция не могут наладить диалог из-за разногласий по нескольким вопросам, в частности это геноцид армян в 1915 году в Османской империи и поддержка современной Турцией Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. В конце 2021 года Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по нормализации отношений. В середине марта главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Мевлют Чавушоглу положительно оценили процесс урегулирования, Мирзоян также заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Никол Пашинян Армения Турция
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