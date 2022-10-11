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Орбан назвал прямые переговоры России и США путем к миру на Украине

Виктор Орбан заявил, что мир на Украине возможен только путем переговоров России и США
По его словам, переговоры с Москвой должен вести бывший президент США Дональд Трамп. Ранее Трамп предлагал свою кандидатуру в качестве посредника
Виктор Орбан (в центре)
Виктор Орбан (в центре) (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Мир на Украине может быть достигнут только путем прямых переговоров Москвы и Вашингтона, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью немецким СМИ.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе», — сказал он.

По его словам, действующий президент США Джо Байден не является подходящим переговорщиком. Орбан считает, что на эту роль лучше бы подошел бывший президент от республиканцев Дональд Трамп.

Трамп ранее предлагал свою кандидатуру в качестве посредника между Москвой и Киевом. На прошлой неделе он призвал к незамедлительным переговорам между враждующими сторонами.

Ранее бывший президент США критиковал Байдена, обвинив его в начале конфликта. По его мнению, нынешняя администрация Белого дома «не умеет» общаться с Путиным, а действия Байдена могут привести к мировой войне.

Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв Байдену. Трамп допускал, что примет участие в президентских выборах 2024 года.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Венгрия Виктор Орбан США Украина переговоры
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