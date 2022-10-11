Стремоусов сообщил, что попытки ВСУ прорвать оборону в Херсоне отбиты

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ночные попытки формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в Херсонской области были отражены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Все ночные попытки [ВСУ] прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда, отбиты», — сказал замглавы администрации, добавив, что системы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту.

Накануне Стремоусов также рассказал об отражении ударов ВСУ. По его словам, ситуация в регионе стабильная.

Ранее администрация Каховского района опровергла сообщения об эвакуации местных жителей.