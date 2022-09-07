Навального отправили в ШИЗО и перевели на строгий режим

В своем Telegram-канале оппозиционер утверждает, что руководство колонии признало его «злостным нарушителем» и перевело его на строгие условия содержания

Алексей Навальный (на экране) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального в колонии отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

С середины августа он уже трижды бывал в ШИЗО: первый раз — из-за расстегнутой верхней пуговицы робы, второй — потому что при возвращении из изолятора недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, и третий — за то, что неправильно представился. По словам Навального, начальство колонии еще после первого раза обещало ему, что изолятор может стать его «постоянной резиденцией».

Теперь официальную причину заключения в ШИЗО Навальный не уточнил, он проведет там 15 суток. Оппозиционер также рассказал, что его признали «злостным нарушителем».

«Строгие условия содержания» значат, что заключенный содержится не в бараке, а в запирающейся камере. И это еще меньше денег, которые можно потратить в месяц, еще меньше посылок и передач и еще меньше свиданий в год», — отметила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный находится в колонии с зимы 2021 года: тогда суд назначил ему реальный срок по делу «Ив Роше» вместо условного, поскольку он не приходил на регистрацию в органы ФСИН, в том числе пока лечился от последствий отравления в Берлине. Оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове Владимирской области и должен был выйти на свободу в июле-августа 2023 года, но этим летом в силу вступил приговор по другому делу — о мошенничестве, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима и перевели в соответствующее исправительное учреждение в Мелехово (тоже Владимирской области).