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Прокурор Петербурга потребовал признать движение «Весна» экстремистским

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать оппозиционное движение «Весна» экстремистским и запретить его деятельность, сообщается в телеграм-канале ведомства.

30 сентября прокурор подал соответствующий иск в Санкт-Петербургский городской суд, а также принял решение приостановить деятельность движения до рассмотрения заявления.

По мнению прокуроров, деятельность «Весны» направлена на «подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации». Движение создает условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а также «формирует общественное мнение о необходимости смены власти в России», утверждает ведомство.

Для этого, заявляет прокуратура, движение использует «различные политические технологии воздействия», в том числе организует митинги с нарушением закона и «применением насилия к представителям правоохранительных органов».

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прокуратура экстремизм «Весна»
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