Шойгу проверил подготовку мобилизованных в центре «Патриот»

Шойгу проверил подготовку и условия размещения мобилизованных в «Патриоте» и «Авангарде»

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Министр обороны России, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход подготовки и условия размещения призванных по мобилизации россиян и добровольцев на базе выставочного центра «Патриот» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке, передает Минобороны.

Шойгу во время визита ответил на вопросы о частичной мобилизации. Он пообещал, что женщин призывать не будут, а завершающие срочную службу вернутся домой согласно плановым срокам.

Собянин рассказал, что московские власти создали 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, так как не все действующие военкоматы могут обеспечить призыв. По словам мэра, столичная администрация «обеспечивает полное транспортное обслуживание по доставке призывников в воинские части» и по поручению министра обороны помогает в укреплении материальной базы. «В частности, заботимся о бытовых условиях», — отметил он. Власти проверяют списки призывников на соответствие требованиям Минобороны и президентского указа о мобилизации, заверил Собянин.

Воробьев, в свою очередь, заявил, что важно обеспечить военнослужащих всем необходимым. «Большое количество ребят призваны, и наша задача — проявить заботу, обеспечить все необходимое и в части быта <...>, и, конечно, убедиться, что боевое слаживание, все то, что касается военно-учетных специальностей, все четко отрабатывается», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что они с Собяниным и Шойгу побывали на стрельбище. «Видим, что отношение ко всему серьезное», — сказал глава региона.