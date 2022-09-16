Росавиация ответила пилотам на жалобу о попытках увольнять путем экзамена
Массовых обращений пилотов в Росавиацию по вопросам внеплановых проверок со стороны работодателей не поступало, сообщил РБК представитель ведомства.
По его словам, в соответствии с нормами Воздушного кодекса авиакомпания самостоятельно отвечает за готовность пилотов к выполнению полетов. В связи с этим вопрос их допуска к полетам находится в компетенции авиаперевозчиков.
«Обеспечение безопасности полетов является абсолютным приоритетом, и руководствам авиакомпаний следует принимать исчерпывающие меры по недопущению его снижения», — подчеркнул представитель ведомства.
Таким образом в Росавиации ответили на письмо Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС). В нем профсоюз сообщил о «многочисленных обращениях» об «участившихся попытках авиакомпаний увольнять членов экипажей путем проведения внеочередных летных проверок». Пилоты эти проверки не проходят, поскольку у авиакомпании «стоит задача любым способом уменьшить количество лишних кадров, которые образовались в связи с сужением географии полетов», утверждают в ШПЛС.
Как сообщил «Коммерсанту» президент ШПЛС Игорь Дельдюжов, о подобном «понуждении к увольнению» сообщили несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний. В качестве решения профсоюз предложил создать в Росавиции специальный орган с инструкторами, которые будут проводить независимую проверку и оценивать профессионализм пилотов. Пока же решение о дисквалификации членов экипажей самостоятельно принимают авиакомпании, и органа, в который пилоты могли бы обратиться и обжаловать решение о непрохождении летной проверки, ставшей причиной дисквалификации и последующего увольнения, не существует, отметили в ШПЛС.
За последнее полугодие, по словам президента профсоюза летного состава Мирослава Бойчука, без работы остались около 1 тыс. пилотов. Он признает, что примеры недобросовестного преследования пилотов в авиакомпаниях есть. Однако проведение проверок экспертами из Росавиации, полагает Бойчук, лишь создаст почву для коррупции. «Росавиация вряд ли способна нанять экспертов с окладами от 300 тыс. руб.», — отметил он в беседе с «Коммерсантом».
В авиакомпаниях также не видят смысла в изменениях. Именно перевозчик отвечает за готовность пилотов и безопасность полетов, поэтому должен сам их оценивать, сказали изданию в авиакомпании Red Wings. С ней согласны и в «Аэрофлоте». В нем считают, что предложение по внедрению «департамента независимых инструкторов» в структуру Росавиации выглядит как «смягчение требований к квалификации пилотов».