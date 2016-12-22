Единороссы уволили глав отделений партии в семи регионах за итоги выборов

Своих постов лишились главы региональных отделений партии «Единая Россия» в Коми, Забайкалье, Архангельской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, а также в Приморском крае

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президиум генсовета «Единой России» принял решение уволить семерых глав региональных отделений, передает корреспондент РБК.

В частности, от должности освободили врио руководителя регионального отделения Республики Коми Александра Макаренко. По словам замсекретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, работа секретаря у Макаренко не получилась. Вместо него на этот пост назначили министра образования республики Наталью Михальченкову. Она заверила, что уйдет из правительства региона.

В Забайкалье на выборах в заксобрание партия не получила удовлетворительного результата, но тем не менее было принято решение направить нынешнего главу регионального отделения Сергея Михайлова в Совет Федерации, рассказал Селиверстов. На посту главы забайкальских единороссов Михайлова сменил депутат заксобрания региона Алексей Бутыльский.

Главу отделения «Единой России» в Архангельской области Виталия Фортыгина также освободили от должности, как уточнил Селиверстов, «учитывая итоги выборов в области и городе, которые средние». Новым главой отделения стал депутат заксобрания Иван Новиков.

Во Владимирской области результат двойной: партийная организация получила большинство в заксобрании, но поскольку на губернаторских выборах победил представитель ЛДПР Владимир Сипягин и партийную организацию надо усиливать, было принято решение поменять секретаря регионального отделения, пояснил Селиверстов. Изначально руководителем парторганизации хотели оставить Ольгу Хохлову, но теперь она уходит в Совет Федерации, добавил замсекретаря генсовета. Новым главой регионального отделения стал спикер заксобрания Владимир Киселев.

По итогам выборов в городскую думу Великого Новгорода партия получила один из худших результатов. «У нас там даже нет коалиции», — сообщил Селиверстов. По его словам, глава регионального отделения Елена Писарева «свою личную оценку себе дала, и она понимает, что парторганизация сработала недостаточно».

Писареву сменил член Совета Федерации Сергей Фабричный.

Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании заявил, что формирование коалиции в гордуме Новгорода — «задача номер один, ею надо заниматься с завтрашнего дня».

В отставку отправили и секретаря ульяновской региональной организации «Единой России» Анатолия Бакаева. Вместо него отделение возглавил первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев.

«В Ульяновской области партийного большинства [по итогам выборов в заксобрание] не получили, но по большей части не оправдались наши ожидания», — заявил Селиверстов.

Последним, кого освободили от свой должности, стал секретарь партийной организации Приморского края. «Ситуацию выборную знаем, но не можем со всей полнотой говорить, что виновата партийная организация», — отметил Селиверстов. Но глава региональной организации и сам хотел уйти. Новым руководителем парторганизации стала сенатор Людмила Талабаева.

Об увольнении шести секретарей региональных отделений «Единой России» накануне, 10 октября, сообщал РБК со ссылкой на близкие к руководству единороссов источники. Всего под замену в ближайшем будущем могут попасть 12 человек, предупредили собеседники.