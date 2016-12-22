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Единороссы уволят глав отделений в регионах за результаты на выборах
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Единороссы уволят глав отделений в регионах за результаты на выборах
Вторые туры — 2018, 18:44
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Единороссы уволят глав отделений в регионах за результаты на выборах
Единороссы в четверг уволят шесть секретарей региональных отделений — среди них те, кто показал неудовлетворительный результат на выборах, и не справившиеся с работой. Еще одному секретарю могут объявить предупреждение
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В среду, 10 октября, по итогам заседания президиума генсовета «Единой России» будут уволены шесть секретарей региональных отделений партии, рассказали РБК два источника, близких к руководству единороссов. Всего в будущем под замену могут попасть 12 человек, добавил еще один единоросс в беседе с РБК.

Четверо глав региональных отделений в четверг потеряют свои посты из-за неудовлетворительных результатов выборов в единый день голосования 9 сентября, пояснили близкие к руководству партии собеседники РБК. Это главы Ульяновского (Виктор Корнев), Новгородского (Елена Писарева), Архангельского (Виталий Фортыгин) и Забайкальского (Сергей Михайлов) отделений.

В Ульяновской области единороссы по итогам выборов в заксобрание в совокупности получили менее 50% мандатов, в Новгороде по итогам кампании в гордуму — чуть более 25%, в Забайкалье, где также избирали заксобрание, — чуть более 40%. При этом глава Забайкальского отделения Сергей Михайлов, потеряв свой пост в партии, стал сенатором.

В Архангельской области по итогам выборов в заксобрание партия получила более 50% мандатов, но плохо выступила на выборах в городскую думу — чуть более 35% мандатов. Секретаря региональной парторганизации решено заменить преимущественно за результаты выборов в гордуму, пояснил один из близких к руководству «Единой России» собеседников РБК. Сам Виталий Фортыгин уже публично заявил, что покидает свой пост, объяснив это тем, что надо дать дорогу молодым однопартийцам.

Свои посты потеряют также руководители региональных отделений во Владимирской области и Республике Коми. Глава владимирского отделения Ольга Хохлова, которая была человеком, близким к бывшему губернатору Светлане Орловой, уходит в Совет Федерации, на посту руководителя парторганизации ее сменит спикер заксобрания Владимир Киселев. К работе Хохловой есть серьезные замечания у руководства партии, отмечает один из источников РБК.

Исполняющий обязанности главы регионального отделения «Единой России» в Коми Александр Макаренко уйдет как «не справившийся с работой», сказали оба единоросса в беседе с РБК. «Он не справился с поставленными задачами, у него конфликт с элитами», — пояснил еще один близкий к руководству партии собеседник РБК.

На заседании президиума генсовета в четверг также обсудят главу регионального отделения в Красноярском крае Алексея Додатко, говорят источники РБК. По итогам прошедших в единый день голосования 9 сентября выборов в гордуму Красноярска партия получила менее 50% мандатов, проиграв по спискам ЛДПР. Но при этом местные единороссы выступили лучше, чем на прошлых выборах, и сейчас у них на пять мандатов больше, ранее говорили собеседники в «Единой России». Окончательного решения по Дотатко еще нет, но, скорее всего, его не станут увольнять, а объявят предупреждение, рассказывает один из источников РБК.

В ближайшем будущем своих постов могут лишиться еще несколько глав региональных отделений, сообщил один из единороссов. В Иркутской области, где партия проиграла кампанию коммунистам, своего поста лишится глава организации и бывший спикер заксобрания Сергей Брилка. Руководство «Единой России» в качестве его сменщика видит нового спикера заксобрания Сергея Сокола, но его надо ввести в состав регионального политсовета, поясняет источник в партии.

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В Хакасии, где партия показала на выборах в заксобрание один из худших результатов, пока не подобрали подходящую кандидатуру на замену Сергею Комарову, поясняет другой единоросс. Стоит вопрос также по главе парторганизации в Хабаровском крае (Сергею Луговскому), где на губернаторских выборах во втором туре выиграл депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. Но решения, наказывать ли главу регионального отделения за кампанию, в которой партия де-факто не принимала участия, пока нет, добавляет собеседник. Кроме того, под замену может попасть и первый секретарь регионального отделения в Приморье, который к тому же сам давно «просится на выход», резюмирует единоросс.

О том, что руководство партии примет кадровые решения в отношении ряда руководителей региональных отделений, 25 сентября объявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Решения будут приняты по итогам анализа избирательной кампании, пояснил он. По словам Турчака, хотя избирательная кампания в целом проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе, предварительный анализ показывает, что во многом поражение кандидаты от партии потерпели в тех регионах, где у «Единой России» есть внутренние проблемы, отметил Турчак. По его словам, «отдельно по проблемным территориям» будет проанализирована работа руководителей межрегиональных координационных советов и секретарей региональных отделений партии.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Андрей Турчак , Единая Россия
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