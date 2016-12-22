ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,90 65,92 EUR Нал. 77,39 76,33 USD Бирж. 66,26 -0,64 EUR Бирж. 76,77 -0,28 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6290,17 -301,87 IMOEX 2366,55 -2,12% RTSI 1125,07 -1,60% Brent 81,82 -1,93% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
Кандидат от КПРФ раскрыл план действий при снятии с выборов в Хакасии
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:33, РБК и Сбербанк Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы на посту 15:32, Политика Опубликованы фото и видео с членами экипажа после аварии «Союза» 15:28, Общество Васильева заявила о создании национального рейтинга школ в 2019 году 15:23, Общество Спасатели и врачи оценили состояние экипажа потерпевшего аварию «Союза» 15:19, Общество Цивилев предложил узаконить Кузбасс вторым названием Кемеровской области 15:19, Политика Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» 15:14, Фотогалерея  Криптовалюта Ethereum подешевела на 12% за сутки 15:09, Крипто Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров 15:07, Общество Клуб Абрамовича предложил отправлять фанатов-расистов в Освенцим 15:04, Общество Синоптики пообещали москвичам еще неделю бабьего лета 14:43, Общество Следствие попросило арестовать топ-менеджера ОАК 14:40, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 14:38, РБК и Canon Профессия — риелтор: сколько зарабатывают агенты по недвижимости 14:36, Недвижимость Эксперты не сочли перегрузки экипажа «Союза» при аварии экстраординарными 14:32, Общество Экипаж «Союза МС-10» достали из аварийной капсулы 14:30, Общество Кандидат от КПРФ раскрыл план действий при снятии с выборов в Хакасии 14:21, Политика Самый дорогой пентхаус в Великобритании продан за £160 млн 14:18, Недвижимость Дизайнер из Катара — о свободе, абайе и шейхе Мозе 14:15, Стиль Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 14:14, Пресс-релизы Главу банка в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве на ₽660 млн 14:13, Финансы Вице-премьер Борисов нашел позитивный момент в аварии «Союза» 14:11, Общество Глава SAP в странах СНГ покинула компанию 14:08, Бизнес Незаконная игра: как работает схема «Pump and Dump» на рынке криптовалют 14:01, Крипто Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00 13:59, Общество Экипаж «Союз МС-10» перенес нагрузки штатно 13:59, Общество Зачем Gucci раздает фейковую газету на выставке в Шанхае 13:55, Стиль В ОНК сообщили об отрицании Мамаевым и Кокориным употребления наркотиков 13:53, Общество
Кандидат от КПРФ раскрыл план действий при снятии с выборов в Хакасии
Вторые туры — 2018, 14:21
0
Кандидат от КПРФ раскрыл план действий при снятии с выборов в Хакасии
Кандидат от КПРФ на пост главы Хакасии Валентин Коновалов, чью регистрацию избирком решил отменить, рассказал, как намерен отстаивать право на участие в выборах. Он отметил, что об акциях протеста и голодовке говорить пока рано
Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Штаб кандидата в главы Хакасии от КПРФ, победителя первого тура выборов Валентина Коновалова подал в Верховный суд Хакасии заявление об отмене постановления регионального избиркома, который решил аннулировать его регистрацию на выборах. Об этом сам Коновалов сообщил РБК. По его словам, законных оснований для снятия его кандидатуры нет.

«Мы считаем эту позицию [избиркома Хакасии] противоречащей нормам закона. Более того, они пропустили сроки, в которые могли оспорить мою регистрацию — в течение десяти дней с момента регистрации кандидата. На сегодняшний день снятие [кандидата] возможно только по вновь открывшимся обстоятельствам», — подчеркнул он, добавив, что «все документы, поступившие в избирком Хакасии при регистрации, очевидно, там видели».

При этом коммунист отметил, что постановление регионального избиркома об отмене его регистрации не вступило в силу.

«Снять кандидата в данном случае может только суд», — подчеркнул Коновалов.

Ставка на одного: как должны пройти выборы в Хакасии
Политика

Для отмены регистрации Коновалова решение суда должно вступить в юридическую силу, объяснил РБК эксперт по выборам Андрей Бузин. Решение суда вступает в силу через пять дней после решения суда в случае, если не обжаловано в суде следующей инстанции, пояснил он.

Коновалов заявил, что намерен оспаривать решение Верховного суда Хакасии в случае, если оно будет принято не в его пользу.

Дата суда по ходатайству избиркома Хакасии и по ходатайству штаба Коновалова пока неизвестна.

На вопрос, планирует ли Коновалов объявить голодовку или организовать акцию протеста, он ответил, что пока что «говорить об этом рано». «Мы считаем, что что у нас правовое государство, что закон на нашей стороне и мы вполне можем свое законное право [идти на выборы] отстоять», — пояснил он.

«Подрывать избирательную систему не в интересах власти», — уверен Коновалов.

Ранее стало известно, что прокуратура Хакасии направила в региональный избирком представление, в котором указывалось на допущенные при регистрации Коновалова кандидатом на второй тур выборов нарушения. В частности, в документе сказано, что наименование избирательного объединения в поданных документах — «Коммунистическая партия Российской федерации Хакасское отделение (КПРФ)» — не соответствует свидетельству о государственной регистрации некоммерческой организации «Хакасское региональное отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации». Кроме того, подчеркивает прокуратура, постановление конференции избирательного объединения от 16 июня не заверено подписью руководителя регионального отделения партии — самого Коновалова.

Избирком Хакасии удовлетворил представление прокуратуры и обратился в Верховный суд Хакасии с заявлением о снятии кандидатуры Коновалова с выборов. Копия постановления регионального избиркома есть в распоряжении РБК.

Второй тур выборов главы Республики Хакасия должен состояться 21 октября. В первом туре, который прошел 9 сентября, Коновалов собрал больше всего голосов (44,81%), обойдя действующего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Оба кандидата должны были принять участие во втором туре 23 сентября, но за два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру. Тогда выборы перенесли на 7 октября, а вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. После того как Филягин снял свою кандидатуру, днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова — аутсайдера первого тура (6,61%), кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара. В беседе с РБК Мяхар отказался комментировать ситуацию до решения суда по кандидатуре Коновалова.

Автор: Елизавета Антонова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Хакасия , Выборы
Главное
Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы на посту Политика
Материалы по теме
В Хакасии потребовали снять с выборов коммуниста — лидера первого тура Политика
Ставка на одного: как должны пройти выборы в Хакасии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter