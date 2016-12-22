Кандидат от КПРФ раскрыл план действий при снятии с выборов в Хакасии

Кандидат от КПРФ на пост главы Хакасии Валентин Коновалов, чью регистрацию избирком решил отменить, рассказал, как намерен отстаивать право на участие в выборах. Он отметил, что об акциях протеста и голодовке говорить пока рано

Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Штаб кандидата в главы Хакасии от КПРФ, победителя первого тура выборов Валентина Коновалова подал в Верховный суд Хакасии заявление об отмене постановления регионального избиркома, который решил аннулировать его регистрацию на выборах. Об этом сам Коновалов сообщил РБК. По его словам, законных оснований для снятия его кандидатуры нет.

«Мы считаем эту позицию [избиркома Хакасии] противоречащей нормам закона. Более того, они пропустили сроки, в которые могли оспорить мою регистрацию — в течение десяти дней с момента регистрации кандидата. На сегодняшний день снятие [кандидата] возможно только по вновь открывшимся обстоятельствам», — подчеркнул он, добавив, что «все документы, поступившие в избирком Хакасии при регистрации, очевидно, там видели».

При этом коммунист отметил, что постановление регионального избиркома об отмене его регистрации не вступило в силу.

«Снять кандидата в данном случае может только суд», — подчеркнул Коновалов.

Для отмены регистрации Коновалова решение суда должно вступить в юридическую силу, объяснил РБК эксперт по выборам Андрей Бузин. Решение суда вступает в силу через пять дней после решения суда в случае, если не обжаловано в суде следующей инстанции, пояснил он.

Коновалов заявил, что намерен оспаривать решение Верховного суда Хакасии в случае, если оно будет принято не в его пользу.

Дата суда по ходатайству избиркома Хакасии и по ходатайству штаба Коновалова пока неизвестна.

На вопрос, планирует ли Коновалов объявить голодовку или организовать акцию протеста, он ответил, что пока что «говорить об этом рано». «Мы считаем, что что у нас правовое государство, что закон на нашей стороне и мы вполне можем свое законное право [идти на выборы] отстоять», — пояснил он.

«Подрывать избирательную систему не в интересах власти», — уверен Коновалов.

Ранее стало известно, что прокуратура Хакасии направила в региональный избирком представление, в котором указывалось на допущенные при регистрации Коновалова кандидатом на второй тур выборов нарушения. В частности, в документе сказано, что наименование избирательного объединения в поданных документах — «Коммунистическая партия Российской федерации Хакасское отделение (КПРФ)» — не соответствует свидетельству о государственной регистрации некоммерческой организации «Хакасское региональное отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации». Кроме того, подчеркивает прокуратура, постановление конференции избирательного объединения от 16 июня не заверено подписью руководителя регионального отделения партии — самого Коновалова.

Избирком Хакасии удовлетворил представление прокуратуры и обратился в Верховный суд Хакасии с заявлением о снятии кандидатуры Коновалова с выборов. Копия постановления регионального избиркома есть в распоряжении РБК.

Второй тур выборов главы Республики Хакасия должен состояться 21 октября. В первом туре, который прошел 9 сентября, Коновалов собрал больше всего голосов (44,81%), обойдя действующего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Оба кандидата должны были принять участие во втором туре 23 сентября, но за два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру. Тогда выборы перенесли на 7 октября, а вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. После того как Филягин снял свою кандидатуру, днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова — аутсайдера первого тура (6,61%), кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара. В беседе с РБК Мяхар отказался комментировать ситуацию до решения суда по кандидатуре Коновалова.