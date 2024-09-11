 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Единый день голосования ,  
0 
Эксклюзив

КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Сюжет
Единый день голосования
ЦИК обратилась в комиссию Госдумы по этике из-за действий депутатов Куринного и Дробот на выборах в Брянской области. В КПРФ заявили, что депутаты действовали законно и пытались пресечь нарушения
Юрий Афонин
Юрий Афонин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших 6–8 сентября выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона, заявил РБК первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В среду, 11 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики в связи с действиями депутатов.

По ее словам, ЦИК была вынуждена это сделать «по результатам безобразного поведения, проявившего их невежество как законодателей, незнание законов, вмешательства в действия избирательной комиссии, не только субъектовой, [но и] территориальной, участковой». От комиссии в ЦИК ждут тщательного разбирательства и принятия мер, сказала Памфилова во время заседания ЦИК 11 сентября. По ее данным, Куринный и Дробот «несколько раз в день без какого-либо согласования прибывали в избирательную комиссию Брянской области», вели запись на диктофон, «производили съемку тогда, когда нельзя это было делать», действовали «как наводчики», угрожали связями и так далее.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона, — заявил Афонин. — Вместе с нашими депутатами там были члены комиссий — областной, территориальной, уполномоченные лица. То есть свидетелей действий наших депутатов, которые были в правовом поле, много». Оснований для разбирательств с точки зрения возможных нарушений партия не видит, сказал Афонин. Дробот и Куринный — очень грамотные депутаты, они «боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан», заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Новая Мосгордума и успех губернаторов: как закончились выборы-2024
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Избирательную систему в ее нынешней конфигурации «надо лечить», считает Афонин, так как она «уродуется и коверкается». «Чем меньше свободных, честных наблюдателей, а именно по инициативе Эллы Александровны Памфиловой был отменен институт членов комиссий с правом совещательного голоса, тем больше недоверия, ниже явка», — добавил он.

Афонин также допустил, что низовые комиссии могут не докладывать о нарушениях «наверх», так как во время выборов ЦИК сообщала об отсутствии нарушений, хотя члены КПРФ в Брянской области к тому времени подали уже более десяти жалоб.

Как работает комиссия по этике

Комиссию по этике возглавляет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Комиссия рассматривает случаи нарушения депутатами Госдумы правил депутатской этики, к которым относится употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, выдвижение необоснованных обвинений в чей-либо адрес, использование заведомо ложной информации, призывы к незаконным действиям и так далее.

Объяснения комиссия может запросить в письменной форме, а в случае установления факта нарушения комиссия может указать на недопустимость нарушения правил депутатской этики и потребовать принести извинения.

Во второй день выборов, 7 сентября, Памфилова поручила ЦИК обратиться к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову из-за методичек для членов избиркомов и наблюдателей, которые, по ее словам, нарушают закон. Например, в них утверждается о незаконности электронного голосования в Москве, говорила она.

Комментируя это заявление, Юрий Афонин сказал, что партия готова в суде отстаивать законность своих материалов. «Если хоть одна статья нашего документа противоречит действующему законодательству, то обращайтесь [в суд]. Мы будем доказывать, избирком пусть доказывает, и так далее», — добавил он.

Итоговая явка на ДЭГ в ходе единого дня голосования составила 90%
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, но в подавляющем числе регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. Жители 21 субъекта избирали глав регионов, еще в двух это делал парламент. Кроме того, прошли выборы в законодательные органы власти регионов и административных центров, а также множество кампаний на муниципальном уровне.

В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, который получил 67,98% голосов. Кроме того, в регионе состоялись выборы депутатов Брянской областной думы, депутатов Брянского городского совета народных депутатов и выборы депутатов законодательных органов других муниципалитетов.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
КПРФ Юрий Афонин Элла Памфилова ЦИК Единый день голосования Брянская область Валентина Терешкова
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
Материалы по теме
Глава поселения в Новой Москве умер после победы на выборах
Политика
Памфилова рассказала о нарушениях во время единого дня голосования
Политика
Ресурсы ЦИК и ДЭГ подверглись более чем 200 DDoS-атакам за время выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 17:51
США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминированиеПолитика, 20:31
США увеличат денежную помощь Армении более чем в два разаПолитика, 20:19
Удары дронов по самым удаленным от границы с Украиной районам. КартаПолитика, 20:18
Жительница Белгородской области получила ранение под артобстреломПолитика, 20:17
Чемпиона мира из «Челси» лишили водительских прав в ВеликобританииСпорт, 20:09
Почему ФРГ отказалась от политики открытых дверей и ввела погранконтрольПолитика, 20:04
В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданстваПолитика, 20:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечетиОбщество, 19:54
КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатовПолитика, 19:53
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКСОбщество, 19:37
Глава СПЧ призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»Политика, 19:25
Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» ШольцаПолитика, 19:21
«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото ТрампаПолитика, 19:21
Белоруссия усилила охрану границ для защиты от диверсантовПолитика, 19:20