КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

ЦИК обратилась в комиссию Госдумы по этике из-за действий депутатов Куринного и Дробот на выборах в Брянской области. В КПРФ заявили, что депутаты действовали законно и пытались пресечь нарушения

Юрий Афонин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших 6–8 сентября выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона, заявил РБК первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В среду, 11 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики в связи с действиями депутатов.

По ее словам, ЦИК была вынуждена это сделать «по результатам безобразного поведения, проявившего их невежество как законодателей, незнание законов, вмешательства в действия избирательной комиссии, не только субъектовой, [но и] территориальной, участковой». От комиссии в ЦИК ждут тщательного разбирательства и принятия мер, сказала Памфилова во время заседания ЦИК 11 сентября. По ее данным, Куринный и Дробот «несколько раз в день без какого-либо согласования прибывали в избирательную комиссию Брянской области», вели запись на диктофон, «производили съемку тогда, когда нельзя это было делать», действовали «как наводчики», угрожали связями и так далее.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона, — заявил Афонин. — Вместе с нашими депутатами там были члены комиссий — областной, территориальной, уполномоченные лица. То есть свидетелей действий наших депутатов, которые были в правовом поле, много». Оснований для разбирательств с точки зрения возможных нарушений партия не видит, сказал Афонин. Дробот и Куринный — очень грамотные депутаты, они «боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан», заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Избирательную систему в ее нынешней конфигурации «надо лечить», считает Афонин, так как она «уродуется и коверкается». «Чем меньше свободных, честных наблюдателей, а именно по инициативе Эллы Александровны Памфиловой был отменен институт членов комиссий с правом совещательного голоса, тем больше недоверия, ниже явка», — добавил он.

Афонин также допустил, что низовые комиссии могут не докладывать о нарушениях «наверх», так как во время выборов ЦИК сообщала об отсутствии нарушений, хотя члены КПРФ в Брянской области к тому времени подали уже более десяти жалоб.

Как работает комиссия по этике Комиссию по этике возглавляет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Комиссия рассматривает случаи нарушения депутатами Госдумы правил депутатской этики, к которым относится употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, выдвижение необоснованных обвинений в чей-либо адрес, использование заведомо ложной информации, призывы к незаконным действиям и так далее. Объяснения комиссия может запросить в письменной форме, а в случае установления факта нарушения комиссия может указать на недопустимость нарушения правил депутатской этики и потребовать принести извинения.

Во второй день выборов, 7 сентября, Памфилова поручила ЦИК обратиться к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову из-за методичек для членов избиркомов и наблюдателей, которые, по ее словам, нарушают закон. Например, в них утверждается о незаконности электронного голосования в Москве, говорила она.

Комментируя это заявление, Юрий Афонин сказал, что партия готова в суде отстаивать законность своих материалов. «Если хоть одна статья нашего документа противоречит действующему законодательству, то обращайтесь [в суд]. Мы будем доказывать, избирком пусть доказывает, и так далее», — добавил он.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, но в подавляющем числе регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. Жители 21 субъекта избирали глав регионов, еще в двух это делал парламент. Кроме того, прошли выборы в законодательные органы власти регионов и административных центров, а также множество кампаний на муниципальном уровне.

В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, который получил 67,98% голосов. Кроме того, в регионе состоялись выборы депутатов Брянской областной думы, депутатов Брянского городского совета народных депутатов и выборы депутатов законодательных органов других муниципалитетов.