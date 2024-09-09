Итоговая явка на ДЭГ в ходе единого дня голосования составила 90%
В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в ходе единого дня голосования в России приняли участие более 827 тыс. человек, итоговая явка составила 89,92%, сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также заявила, что явка на платформе ДЭГ в 25 регионах составила 90%, передает ТАСС.
По данным Минцифры, возраст большинства избирателей составил 36-50 лет (44%), в возрасте от 18 до 35 лет проголосовало 29%, а старше 50 лет — 27%. Кроме этого, проголосовавших женщин было больше, чем мужчин (66%).
Ведомство также приводит топ регионов по количеству проголосовавших посредством ДЭГ:
- Республика Марий Эл — 94,66%;
- Костромская область — 94,58%;
- Вологодская область — 93,78%;
- Липецкая область — 93,62%;
- Республика Алтай — 93,18%.
Единый день голосования на региональных и муниципальных выборах в 83 из 89 субъектов России прошел 8 сентября. Он завершился в 21:00 мск, когда голосование закончилось в Калининградской области.
В большинстве регионов (49) оно продлилось три дня, два дня голосовали в 13 регионах, только один день, 8 сентября, выборы проходили в 21 регионе.
Самая высокая явка в регионах, напрямую выбирающих глав, была зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самая низкая — 31,10% — в Хабаровском крае.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов