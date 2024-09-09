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Единый день голосования ,  
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Итоговая явка на ДЭГ в ходе единого дня голосования составила 90%

Памфилова: явка на платформе ДЭГ в 25 регионах составила 90%
Сюжет
Единый день голосования

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в ходе единого дня голосования в России приняли участие более 827 тыс. человек, итоговая явка составила 89,92%, сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также заявила, что явка на платформе ДЭГ в 25 регионах составила 90%, передает ТАСС.

По данным Минцифры, возраст большинства избирателей составил 36-50 лет (44%), в возрасте от 18 до 35 лет проголосовало 29%, а старше 50 лет — 27%. Кроме этого, проголосовавших женщин было больше, чем мужчин (66%).

Ведомство также приводит топ регионов по количеству проголосовавших посредством ДЭГ:

  • Республика Марий Эл — 94,66%;
  • Костромская область — 94,58%;
  • Вологодская область — 93,78%;
  • Липецкая область — 93,62%;
  • Республика Алтай — 93,18%.

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Единый день голосования на региональных и муниципальных выборах в 83 из 89 субъектов России прошел 8 сентября. Он завершился в 21:00 мск, когда голосование закончилось в Калининградской области.

В большинстве регионов (49) оно продлилось три дня, два дня голосовали в 13 регионах, только один день, 8 сентября, выборы проходили в 21 регионе.

Самая высокая явка в регионах, напрямую выбирающих глав, была зафиксирована в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%), самая низкая — 31,10% — в Хабаровском крае.

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Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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