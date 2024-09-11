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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС заявили о готовности обходиться без российского газа

Еврокомиссар: ЕС сможет обойтись без российского газа, идущего через Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в ЕС истекает в конце декабря этого года. На этом фоне еврокомиссар по энергетике заявила о готовности Европы к тому, чтобы остаться полностью без российского газа
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Евросоюз сможет обойтись без российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, «зависимость» ЕС от газа из России снизилась с 45% в 2021-м до 15% в прошлом году. Еврокомиссар подчеркнула, что в Европе по-прежнему привержены плану по поэтапному отказу от российского газа, «что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность».

«В качестве первого шага мы вместе с государствами-членами готовимся к прекращению действия соглашения о транзите газа через Украину. Мы делаем это уже несколько месяцев. Мы начали подготовку два года назад. ЕС готов жить без этого российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту», — сказала она.

Вместе с тем Симсон указала, что цены на энергоносители в ЕС по-прежнему остаются слишком высокими, что влияет на конкурентоспособность Европы, особенно по отношению к Китаю и США. «Мы много сделали для того, чтобы снизить цены с пика 2022 года, но теперь нам нужно заняться структурными проблемами. Я считаю, что главный путь — это дальнейшее увеличение темпов развертывания возобновляемых источников энергии», — добавила еврокомиссар.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В МИДе заявили о «негласном» росте закупок российского газа
Экономика
Фото:Stefan Sauer / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Вместе с тем в Еврокомиссии не исключали, что ЕС придется покупать американский СПГ в течение нескольких десятилетий и это может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.

В июне ЕС ввел новые санкции против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Он вступит в силу после переходного периода девять месяцев. Брюссель также ограничил импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза. Однако, как писал Bloomberg, это может привести к тому, что больше топлива останется в Европе, поскольку ограничения усложнят логистику для российских судов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз Россия транзит газа санкции Военная операция на Украине российский газ
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