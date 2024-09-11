В ЕС заявили о готовности обходиться без российского газа
Евросоюз сможет обойтись без российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, «зависимость» ЕС от газа из России снизилась с 45% в 2021-м до 15% в прошлом году. Еврокомиссар подчеркнула, что в Европе по-прежнему привержены плану по поэтапному отказу от российского газа, «что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность».
«В качестве первого шага мы вместе с государствами-членами готовимся к прекращению действия соглашения о транзите газа через Украину. Мы делаем это уже несколько месяцев. Мы начали подготовку два года назад. ЕС готов жить без этого российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту», — сказала она.
Вместе с тем Симсон указала, что цены на энергоносители в ЕС по-прежнему остаются слишком высокими, что влияет на конкурентоспособность Европы, особенно по отношению к Китаю и США. «Мы много сделали для того, чтобы снизить цены с пика 2022 года, но теперь нам нужно заняться структурными проблемами. Я считаю, что главный путь — это дальнейшее увеличение темпов развертывания возобновляемых источников энергии», — добавила еврокомиссар.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.
После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Вместе с тем в Еврокомиссии не исключали, что ЕС придется покупать американский СПГ в течение нескольких десятилетий и это может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.
В июне ЕС ввел новые санкции против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Он вступит в силу после переходного периода девять месяцев. Брюссель также ограничил импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза. Однако, как писал Bloomberg, это может привести к тому, что больше топлива останется в Европе, поскольку ограничения усложнят логистику для российских судов.
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