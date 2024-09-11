Тейлор Свифт поддержала Харрис и назвала себя «бездетной кошатницей»

Певица рассказала, что на ее решение публично объявить о своей поддержке кандидата от демократов повлияли сгенерированные ИИ изображения с ней, на которых она якобы поддерживает республиканца Трампа

Тейлор Свифт (Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images)

Певица Тейлор Свифт заявила, что поддерживает вице-президента США, кандидата от демократов Камалу Харрис в предвыборной гонке. Об этом она написала в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) после дебатов Харрис и кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа.

«Как и многие из вас, я смотрела сегодняшние дебаты. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время, чтобы изучить позиции этих кандидатов по вопросам, которые для вас наиболее важны. Как избиратель, я обязательно смотрю и читаю все, что могу, о предлагаемой ими политике и планах для этой страны», — написала певица.

Свифт рассказала, что на ее решение публично объявить о своей поддержке Харрис повлияли сгенерированные искусственным интеллектом изображения с ней, на которых звезда якобы поддерживает Трампа. «Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я, как избиратель, должна быть предельно откровенна по поводу моих реальных планов на эти выборы», — отметила она.

«На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца», — заявила Свифт.

Она назвала Харрис «одаренным лидером». «И я считаю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если мы будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом», — считает певица.

Свой пост она подписала так: «Тейлор Свифт, бездетная кошатница». Именно так называл представительниц Демпартии кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс. В середине июля в соцсетях разошелся фрагмент его интервью телеведущему Такеру Карлсону в 2021. Тогда Вэнс заявлял, что «все будущее демократов контролируется бездетными людьми», приводя в качестве примера Харрис. «Бездетные кошатницы, которые несчастны из-за собственного выбора и жизни, хотят сделать несчастной остальную часть страны», — заявил он.

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В 2020 году Свифт публично поддержала Джо Байдена.

В июле о поддержке Харрис заявили актер Джордж Клуни и бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч Гейтс. Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $250,5 млрд) поддержал Трампа в предвыборной гонке.

Большинство (63%) зарегистрированных избирателей, участвовавших в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе Харрис на дебатах с Трампом.