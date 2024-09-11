Трамп в заключение дебатов назвал США «нацией в упадке»

Деятельность Камалы Харрис в качестве вице-президента является худшей в истории страны, из-за демократов США сегодня представляет из себя «нацию упадке», заявил республиканец Дональд Трамп в заключительном слове на дебатах с Харрис. Трансляцию дебатов вел РБК.

«Мы — нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло», — сказал он.

Трамп отметил, что Харрис пробыла на посту вице-президента три года, и задался вопросом, почему она за это время не смогла сделать то, что обещает избирателям в ходе предвыборной кампании.

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Трамп также повторил, что Джо Байден стал худшим президентом, а Харрис — худшим вице-президентом в истории.

В свою очередь, Камала Харрис в своем заключительном слове обратилась к зрителям и отметила, что во время дебатов американцы услышали два разных видения США. «Одно, ориентированное на будущее, и другое, ориентированное на прошлое, — попытку отбросить нас назад. Но мы не собираемся возвращаться», — сказала она.