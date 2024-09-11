Трамп заявил о связях семьи Байдена с Россией и Украиной

Трамп заявил, что семья Байдена получала деньги от Китая, с Украины и от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Байден подчеркивал, что «ни пенни не взял ни от одного государства» и «ни с кем не говорил о бизнесе»

Семья президента США Джо Байдена получала деньги от Китая, с Украины и от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, заявил кандидат на пост главы государства Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Трансляцию вел РБК.

По словам Трампа, Байден «не преследует людей, потому что Китай якобы заплатил миллионы долларов — он боится это сделать — между ним и его сыном».

«Они получают все эти деньги из Украины, они получают все эти деньги из всех этих разных стран, а потом вы удивляетесь, почему он так предан тому или иному — Украине, Китаю. Почему он получил $3,5 млн от жены мэра Москвы? Почему она заплатила ему $3,5 млн. Это продажная администрация, и они продают нашу страну по дешевке», — заявил он.

О том, что Байден получил от России $3,5 млн, Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании 2020 года. «Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — говорил он.

Осенью 2020 года американские сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, говорилось, что сын Джо Байдена Хантер, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе от Батуриной. По данным из доклада, в ноябре 2014 года та перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. Представитель Батуриной заявил РБК, что ему ничего об этом не известно.

Кроме того, сенаторы назвали в качестве подозрительных финансовых операций Байдена получение от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, $142 тыс., а также миллионы долларов от китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией).

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. В это время Джо Байден занимал пост вице-президента, фактически ему было поручено курировать политику в отношении Украины.

В ходе избирательной кампании в США в 2020 году Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Его оппоненты заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Также республиканцы утверждали, что Хантеру Байдену в этой компании платили до $50 тыс. в месяц, хотя у него не было опыта работы в нефтегазовой сфере.

Байден со своей стороны отвергал обвинения Трампа, подчеркивая, что «ни пенни не взял ни от одного государства». Он также заверял, что «никогда ни с кем не говорил о бизнесе».