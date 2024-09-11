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Выборы президента США ,  
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Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» Китаю

Харрис обвинила Трампа в укреплении китайской армии за счет продажи чипов
Сюжет
Выборы президента США
По словам Харрис, Трамп фактически продал США Китаю, так как «продавал американские чипы» Пекину, когда был президентом. Это позволило Китаю модернизировать войска, считает она. Трамп ответил, что США почти не производят чипов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах обвинила своего соперника, республиканца Дональда Трампа в продаже американских чипов Китаю. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

По словам Харрис, чипы помогли Китаю укрепить свою армию.

«Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас», — сказала Харрис в ходе дебатов.

Харрис обвинила Трампа: «Он фактически продал нас» Китаю
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По ее словам, Соединенным Штатам принципиально важно победить в технологической гонке с Пекином, для этого им необходимо наращивать производство чипов.

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Трамп ответил, что Китай покупал чипы у Тайваня, поскольку США их практически не производят.

США в октябре 2022 года ввели ограничения на покупку компаниями Китая чипов для ИИ, намереваясь помешать их использованию для военных целей, однако возможность приобретать полупроводники осталась у их зарубежных «дочек». Это сделало не затруднительным для Пекина приобретение оборудования и его контрабанду на китайскую территорию либо организацию удаленного доступа, пояснял Reuters. Так, агентство писало о возможности приобрести запрещенные к ввозу в Китай чипы по двойной цене в городе Шэньчжэнь. Источники агентства сообщили, что уже в 2023 году Белый дом стал искать возможность закрытия этой лазейки.

Возможности Китая в сфере искусственного интеллекта зависят от доступа к американским чипам, отмечали аналитики Центра безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По их сведениям, из 97 чипов искусственного интеллекта, закупленных в рамках военных тендеров Китая за восемь месяцев 2020 года, почти все были разработаны компаниями из США — Intel, Nvidia, Microsemi и Xilinx.

Китай критикует санкционную политику США, называя ее «экономическим принуждением и односторонним запугиванием». «Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить необоснованное давление на китайские компании», — заявляло китайское Минторговли.

Сам Китай также накладывает ограничения в этой сфере. В 2023 году Пекин ввел экспортный контроль на галлий и германий, необходимые для производства полупроводников. Для продажи за рубеж поставщики обязаны получать разрешение.

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Камала Харрис Дональд Трамп Китай предвыборные дебаты
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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