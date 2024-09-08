В Израиле заявили о «чувстве беспомощности» США перед ХАМАС
США «чувствуют себя беспомощными» перед палестинским движением ХАМАС и оказывают давление на Израиль во время переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
По словам высокопоставленных лиц, американская сторона хочет скорее завершить сделку из-за граждан США, находящихся в плену ХАМАС. «Если бы они смогли заключить прямую сделку с ХАМАС, они бы, скорее всего, так и сделали, но теперь они предпочитают оказывать давление на Израиль вместо давления на ХАМАС», — продолжили собеседники издания. Они отметили, что до того, как в Газе нашли тела шести заложников ХАМАС, американские переговорщики были настроены оптимистично и настаивали, что представители ХАМАС должны пойти на уступки, однако после этих событий все изменилось.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс, который принимает участие в переговорах по Газе, заявил, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа согласовано на 90%. Он подчеркнул, что прекращение конфликта потребует «некоторых трудных компромиссов» как со стороны Израиля, так и со стороны ХАМАС.
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