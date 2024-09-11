NYT узнала, что жители Газы выгоняют ХАМАС из укрытий из-за страха ударов
Некоторые жители сектора Газа выгоняют из укрытий представителей палестинского движения ХАМАС и других силовиков, опасаясь, что убежища станут целью ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The New York Times со ссылкой на местных жителей.
Один из них, Насер аль-Заанин, покинувший свой дом на севере сектора Газа вместе с семьей, рассказал газете, что ХАМАС пытался разместить полицейских в убежище, где он остановился. Движение заявило, что эта мера призвана обеспечить безопасность. Однако, по словам мужчины, местные жители решили помешать размещению силовиков.
«Мы просто хотим спасти все семьи, женщин и детей и не допустить, чтобы существовала какая-либо потенциальная угроза для нас из-за существования полиции и членов правительства ХАМАС», — сказал он.
По словам собеседника газеты, жители позволяют полицейским размещаться снаружи зданий, но не внутри.
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