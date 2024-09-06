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Военная операция на Украине ,  
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В Совфеде ответили на призыв Зеленского завершить боевые действия до зимы

Сенатор Карасин: завершение конфликта между Россией и Украиной осенью возможно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Завершение конфликта между Россией и Украиной осенью возможно при выполнении Киевом условий, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, заявил изданию «Лента.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. 

Так он ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о прекращении военных действий до начала зимы 2024 года.

«Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально», — сказал сенатор. При этом он выразил сомнение, что сторонам удастся завершить боевые действия к этому сроку, так как украинский президент «бросается из стороны в сторону и ведет себя несколько алогично».

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Политика
Владимир Зеленский

Если в Киеве действительно хотят завершить конфликт, соответствующие предложения должны быть направлены Москве официально, подчеркнул Карасин.

О том, что конфликт России и Украины необходимо завершить до начала зимы, Зеленский заявил 6 сентября, выступая на встрече контактной группы по вопросам обороны на военной базе Рамштайн в Германии.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия», — сказал украинский лидер. При этом он призвал союзников игнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов по территории российских регионов.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

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