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Власти не поддержали законопроект о запрете штрафов за лайки

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Военная операция на Украине
«Новые люди» предлагали не наказывать за дискредитацию армии из-за лайков. Правительство не поддержало документ из-за риска «неоднозначного толкования» терминов
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Правительство не поддержало предложенную депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» редакцию законопроекта о запрете штрафовать граждан за лайки в соцсетях. Соответствующий отзыв правительства есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве. В документе уточняется, что законопроект не поддерживается в представленной редакции.

Авторы, в числе которых лидер фракции Алексей Нечаев, предлагают дополнить две статьи КоАП — 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил) — указанием о том, что их нормы не распространяется на выражение эмоций в виде «выставления отметок к публикациям» в социальных сетях.

В своем отзыве правительство указало, что в российском законодательстве нет определения понятий «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», которые используются в тексте законопроекта. Это может повлечь «неоднозначное толкование на практике», опасаются в кабмине.

Кроме того, авторы законопроекта не привели статистику и другие данные, которые бы говорили о том, что есть «системные проблемы правоприменения» указанных статей, говорится в отзыве.

Помимо этого, при расследовании правонарушений, предусмотренных статьями 20.3.1 и 20.3.3 КоАП, может быть применима позиция Верховного суда, закрепленная в постановлении пленума от 20 сентября 2018 года № 32. В нем говорится, что для того, чтобы определить у лица прямой умысел и цели возбуждения ненависти либо вражды, либо унижения человеческого достоинства при размещении материалов в интернете, необходимо учитывать совокупность всех обстоятельств.

«Вопрос о наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 или 20.3.3 указанного Кодекса, в каждом отдельном случае должен решаться с учетом обстоятельств конкретного дела», — заключили в правительстве. В отзыве сказано, что в представленной редакции законопроект не поддерживается..

Как суды аргументируют привлечение к ответственности за лайки

Летом прошлого года в Барнауле (Алтайский край) был оштрафован Алексей Аргунов, он поставил реакции в «Одноклассниках» к посту, в котором автор попросил удалить его из друзей всех, кто поддерживает военную спецоперацию на Украине, а также к ролику с актером Арнольдом Шварценнеггером, посвященному событиям на Украине. Суд решил, что мужчина «осознавал противоправный характер своих действий при публичном выражении мнения и выставлении отметок».

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Кроме того, в феврале этого года суд в Новоалтайске (также Алтайский край) присудил штраф в размере 15 тыс. руб. 69-летнему местному жителю, который поставил отметку «класс» в «Одноклассниках» «к фотографиям и текстам с содержанием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в рамках проводимой специальной военной операции».

Тогда судья указала, что по алгоритму работы социальной сети «Одноклассники» при проставлении пользователем отметок «класс» происходит размещение записей на его странице. «Поскольку к странице мужчины в социальной сети имел доступ неограниченный круг лиц, судья пришел к выводу о публичном характере его действий», — говорилось в сообщении суда.

Похожие дела рассматривались в судах Хабаровского края и Крыма.

Какое значение суд придает эмодзи

На прошлой неделе Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону постановил, что эмодзи «большой палец вверх» (👍) считается достаточным для закрепления договоренностей и равносилен подписи под договором. Суд рассматривал ситуацию, в рамках которой индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян заключила договор с другим ИП на поставку киоска. В договоре в частности говорилось, что цветовое оформление киоска закрепляется допсоглашением. Они также договорились, что признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе привязанным к телефонным номерам сторон.

Арутюнян внесла задаток, однако киоск не был поставлен в срок. Она потребовала вернуть задаток, на что поставщик возразил, что стороны не заключили допсоглашение о внешней раскраске киоска, поэтому изготовить его в срок не было возможности.

Суд встал на сторону заказчицы, указав на то, что стороны обсуждали расцветку киоска в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), и представитель Арутюнян на предложенные ей изготовителем в переписке цветовые решения ответила эмодзи «палец вверх».

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо», — говорится в постановлении суда. Там также указано, что изготовитель киоска не уточнил значение такого ответа в последующей переписке, «из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Новые люди Алексей Нечаев законопроект дискредитация армии КоАП штраф соцсети лайки
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