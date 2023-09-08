Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом

Вместо подписания допсоглашения заказчик и предприниматель, который должен был ему поставить киоск, обсудили цвет товара в мессенджере. На предложение заказчик ответил 👍. Суд счел это достаточным для закрепления договоренностей

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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который расценил эмодзи «большой палец вверх» (👍) в переписке в качестве подтверждения, равносильного подписи под допсоглашением. На это обратила внимание юрист Анастасия Сковпень в своем телеграм-канале.

Как следует из постановления суда от 29 июня, индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян в марте 2022 года заключила договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Родионом Руденко на поставку мобильного торгового киоска в виде ретрофургона Volkswagen T1. В договоре прописывалось, что цвета нижней и верхней части киоска комбинированные и утверждаются сторонами дополнительным соглашением к договору до 30 апреля 2022 года. Продавец обязался отгрузить товар до 30 июня 2022 года. Киоск стоил 685 тыс. руб., покупатель заплатила задаток в размере 479,5 тыс. руб., а оставшуюся сумму должна была выплатить в период готовности товара к отгрузке.

В договоре указывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе привязанным к телефонным номерам сторон (мессенджер WhatsApp, принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Фургон не был поставлен в срок, в связи с чем 4 июля 2022 года Арутюнян направила претензию с требованием возвратить задаток в течение десяти банковских дней. В ответе на претензию Руденко указал, что между сторонами не было заключено дополнительное соглашение, что исключает возможность завершить изготовление киоска в установленный срок. Тогда предпринимательница подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании 480 тыс. руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд постановил взыскать с Руденко неосновательное обогащение в размере 480 тыс. руб. и проценты в размере 27,5 тыс. руб. за период с 15 июля 2022 года по 13 апреля 2023 года, когда была оглашена резолютивная часть решения суда. Руденко обжаловал решение в Арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону.

«Большой палец вверх» вместо допсоглашения

Руденко в жалобе апеллировал к тому, что условия по утверждению цвета киоска относятся к предмету договора и в договоре существует прямое указание о необходимости заключения дополнительного соглашения. Без согласования цветов нижней и верхней части киоска он физически не мог выполнить условия по договору и передать фургон в установленный срок покупателю.

Суд, однако, постановил, что из представленной в материалах дела переписки в WhatsApp следует, что стороны обсуждали цвет и размеры киоска. Так, 6 апреля 2022 года Руденко написал: «Хорошо, желтая полоска на белом фоне» — и получил в ответ изображение 👍 (от представителя Арутюнян, действовавшей по доверенности).

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо», — отмечается в постановлении суда.

Суд уточняет, что Руденко в своей апелляционной жалобе указал на возможность различных интерпретаций данного изображения, но «иного разумного понимаемого значения данного изображение не предложил». «В последующей переписке значение данного ответа [Руденко] не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения», — решил суд.

Кроме того, суд посчитал, что отсутствие дополнительного соглашения, утверждающего цвет фургона, не лишает истца права требовать возврата денег за не переданный в срок товар. К тому же дополнительное соглашение должно было быть заключено до 30 апреля 2022 года, тогда как Руденко не предлагал оформить его в виде отдельного документа до 13 июля, когда срок на поставку товара уже истек и Арутюнян направила ему претензию о возврате денег.

«Большой палец» как принятие оферты В июне схожее решение принял суд канадской провинции Саскачеван, который постановил, что эмодзи «большой палец вверх» является законным заверением контракта. В 2021 году оптовый покупатель обговорил по телефону с поставщиком условия приобретения партии льна и переслал ему фотографию контракта на поставку, попросив подтвердить контракт. Поставщик ответил на это эмодзи 👍. Не получив в установленный срок лен, покупатель обратился в суд. Истец настаивал, что ранее не раз получал подтверждения контрактов таким образом и в этом случае расценил эмодзи как согласие на поставку. Ответчик же возражал, что значок означал только подтверждение того, что он получил текст контракта. Суд встал на сторону истца, хоть и признал, что данное эмодзи «не является традиционным способом подписания документа». Однако в данных обстоятельствах «это было законным способом выражения тех целей, которые имеет обычная подпись», расценил суд и обязал ответчика выплатить истцу 82 тыс. канадских долларов за неисполнение контракта. Юрист Сергей Будылин пишет в своем блоге об аналогичном кейсе в США. Две компании заключили в 2020 году договор о поставке персонального защитного оборудования. Покупатель заплатил деньги, но продавец не исполнил своих обязательств по договору и не выплатил полностью предоплату. Затем покупатель на основе взаимного обсуждения вопроса составил график платежей и послал его продавцу, а тот отреагировал сообщением, состоящим из эмодзи «большой палец вверх». Когда и после этого платеж не поступил, покупатель обратился в суд. По мнению истца, стороны достигли соглашения о погашении долга, ответчик возражал, что ничего не подписывал, а его сообщение, состоящее из одного эмодзи, не имеет юридической силы. Судья отказался признать, что ответчик, послав эмодзи, подписал соглашение о погашении долга, но встал на сторону истца на других основаниях.

Будущее судебной практики по эмодзи

Кейсов об эмодзи в качестве выражении воли одной из сторон в России ранее не возникало, по крайней мере в той практике, которая доступна широкому пользователю, говорит руководитель гражданско-корпоративной практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Денис Юшков. Однако переписка в мессенджерах в текстовой форме уже давно стала средством доказывания и определения обстоятельств договоров в суде, к примеру, слово «ок» считалось судами за выражение согласия, напоминает он.

Эмодзи «большой палец вверх» всем понятен, очевидно, он не вызвал никаких сомнений у подрядчика, поскольку он больше ничего не уточнял у заказчика, рассуждает Юшков. По его мнению, суд в данном случае исходил из конкретных обстоятельств и не пошел по формальному пути. «В договоре прямо предусмотрено, что обмен информацией возможен по электронным каналам связи, кроме того, для ответчика не возникло сомнений, что выраженное в виде эмодзи согласие однозначно», — подчеркнул юрист.

Юшков отмечает, что «всегда есть сопутствующие обстоятельства, когда стороны своим поведением и действиями подтверждают свое понимание друг друга», однако суды должны подходить к таким вопросам аккуратно. «Это не должно стать повальной практикой, отходить от формального прочтения договора все-таки нельзя», — полагает адвокат.

Он не исключает, что, если подобные случаи с использованием эмодзи будут носить массовый характер, Верховный суд может дать какие-то разъяснения. К тому же ответчик еще может обратиться в кассационную инстанцию и в тот же Верховный суд, напоминает юрист.

Признание возможности заключения договора с использованием стандартизированных изображений — эмодзи — это вопрос времени и возможности в конкретных обстоятельствах достоверно установить волеизъявление лица, уверена партнер практики коммерческим споров «МЭФ Legal» Римма Малинская. Она не сомневается, что эмодзи могут иметь юридическое значение.

При этом Малинская предупреждает, что эмодзи — это полисемантические (многозначные) символы и толкование коммуникаций с их использованием во многом зависит от социального контекста. «Значение может иметь не только практика использования эмодзи в какой-то стране, но и в возрастной или профессиональной группе, даже индивидуальные привычки конкретного человека, а также предшествующая практика коммуникаций спорящих сторон», — говорит она.

В случае спора о значении эмодзи «большой палец вверх» в переписке закономерны вопросы, подтверждает ли такой значок получение сообщения, предложения или согласие с ним, относится ли он к последнему сообщению в беседе или к какому-то более раннему утверждению, рассуждает Малинская.

При толковании эмодзи следует использовать не только их словарное значение, но и общий контекст сообщения, а также сопутствующие обстоятельства, в том числе социально-культурную принадлежность автора сообщения, а порой и этническую и возрастную принадлежность, солидарен юрист Сергей Будылин. Например, жест «большой палец вверх» и соответствующий эмодзи для большинства людей западной культуры означает одобрение, но в некоторых других культурах (например, в Иране, Ираке, Афганистане, Нигерии) он может быть грубым и оскорбительным, пишет он.