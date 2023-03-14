«Новые люди» предложили запретить штрафы за лайки в соцсетях

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Партия «Новые люди» подготовила законопроект, запрещающий штрафовать граждан за лайки в социальных сетях. Об этом журналистам сообщил депутат Антон Ткачев, передает ТАСС.

Ткачев заявил, что «лайк не злостное планируемое преступление» и «люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста».

«Мы предлагаем дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях», — подытожил он.

Статья 20.3.1. КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. По статье 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) можно получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

После начала военной операции на Украине россиян неоднократно привлекали к ответственности за лайки. В июле 2022 года преподавателя медицинского колледжа Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии за отметку «класс» в «Одноклассниках» к видеоролику Арнольда Шварценеггера о событиях на Украине и отметку «грущу» к публикации об административном наказании лидера алтайского отделения «Яблока» Александра Гончаренко (тоже за дискредитацию ВС).

В ноябре Константин Зубчук из Хабаровского края получил штраф 15 тыс. руб. за «класс» к видеозаписи YouTube-канала «Обманутый россиянин». В январе 2023 года жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тыс. руб. за «класс» сообщению о гибели мобилизованных.