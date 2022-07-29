В ШОС увидели «перехлестывание» гибридной войны с России на Китай

Тотальная гибридная война, развязанная против России, уже переходит на Китай, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на форуме СМИ и аналитических центров стран ШОС. Обе страны являются членами организации.

«Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Логвинова, сейчас стало очевидно, что «информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений». Он отметил, что ШОС с момента своего создания (2001 год) «была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ», и «антагонизм» в отношении организации все эти годы только усиливался.

О тотальной гибридной войне Запада против России в мае этого года заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он указывал, что сюда относятся и высылки дипломатов, и санкции, и блокировка активов. По словам министра, давать прогноз о длительности происходящего трудно, однако «последствия почувствуют все без исключения».

На Западе не раз отмечали, что выбрали формат санкционной войны с Россией как альтернативу обычной войне. Президент США Джо Байден указывал в конце февраля, что Вашингтон имел «два варианта действий: начать третью мировую войну» <...> или же ввести ограничения против Москвы, «самые масштабные за ее историю». В июле верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Европа «не хочет войны с Россией», а экономические санкции представляют собой главный ответ на боевые действия на Украине.

Китай не присоединился к санкциями против России, назвав такой метод воздействия контрпродуктивным. Вашингтон не раз предупреждал Пекин о возможных последствиях в случае оказания поддержки России на фоне событий на Украине.