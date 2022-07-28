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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС государств

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В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.

Саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде. По словам Лаврова, повестка грядущего саммита «вырисовывается очень солидной и насыщенной».

«Особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Белоруссия подала заявку в ШОС
Политика
Фото:Anadolu Agency / Getty Images

Организацию основали в 2001 году Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позже к ШОС присоединились Индия и Пакистан. В качестве наблюдателей выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а партнерами организации — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На прошлом саммите, который проходил в сентябре 2021 года в Душанбе, участники подписали пакет из нескольких десятков документов. Одним из ключевых пунктов стало решение о начале процедуры принятия Ирана в организацию и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии.

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В июле 2022 года заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена подала Белоруссия.

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Сергей Лавров ШОС

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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