В Австралии 22 сентября объявили днем траура по Елизавете II

В Австралии 22 сентября будет объявлен национальный день траура по королеве Елизавете II, скончавшейся в четверг, 8 сентября. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление премьер-министра страны Энтони Альбанезе.



«Это позволит людям выразить свое почтение в связи с кончиной королевы Елизаветы», — пояснил политик.

Елизавета II умерла в четверг, 8 сентября, в шотландском замке Балморал. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий. Ее похороны запланированы на 19 сентября.

Помимо Великобритании Елизавета II являлась номинальным монархом еще 14 государств, входящих в Британское Содружество. Среди них: Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка.

После смерти королевы в Великобритании был объявлен десятидневный траур. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он взял имя Карл III и официально вступил на престол 10 сентября. Карл III высказал пожелание, чтобы период траура продолжался на протяжении еще семи дней после похорон королевы.



В рамках траура в стране приспустили государственные флаги. Королевские резиденции будут закрыты до окончания похорон. Жителям страны разрешили оставлять цветы в строго отведенных для этого местах и оставлять соболезнования в интернете.